ПК-версия GTA 5 получит крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой

Rockstar Games объявила, что GTA 5 на ПК получит крупное обновление уже 4 марта. Патч добавит функции и улучшения, которые ранее внедрили в версии легендарного тайтла на PS5 и Xbox Series.
Обновление будет полностью бесплатным для всех владельцев ПК-версии. Геймеры также смогут перенести весь прогресс из GTA Online и сюжетного режима. Однако многопользовательский режим не будет совместим с предыдущей версией.
Что добавят в ПК-версию GTA 5:
- Новые функции трассировки лучей, вроде затенения окружающего пространства, глобальное освещение и RT-отражения.
- Поддержку технологий AMD FSR 1 и FSR3, а также NVIDIA DLSS 3.
- Более быстрые загрузки с использованием SSD и DirectStorage.
- Более высокое разрешение, соотношение сторон и частота кадров.
- Поддержку контроллера DualSense с адаптивными триггерами.
- Поддержку Dolby Atmos.
Заодно в GTA Online на компьютерах появятся дикие животные и весь эксклюзивный "консольный" транспорт. Ко всему прочему, разработчики обновили защиту от читеров. С полным перечнем всех изменений можно ознакомиться здесь.
Вдогонку Rockstar представила обновленные системные требования GTA 5 для тех, кто хочет играть с рейтрейсингом:
Официально дата выхода Grand Theft Auto 6 до сих пор не объявлена, нам известно только окно – осень 2025 года. Журналисты авторитетного издания уверены, что премьера долгожданного экшена состоится 28 октября.
При этом глава Take-Two Штраус Зельник уже подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Такая уж традиция сложилась у Rockstar: не выпускать свои игры на всех платформах одновременно.