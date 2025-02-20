ПК-версия GTA 5 получит крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой

На компьютерах появится трассировка лучей, быстрые загрузки и другие улучшения, включая поддержку DLSS.

Rockstar Games объявила, что GTA 5 на ПК получит крупное обновление уже 4 марта. Патч добавит функции и улучшения, которые ранее внедрили в версии легендарного тайтла на PS5 и Xbox Series.

Обновление будет полностью бесплатным для всех владельцев ПК-версии. Геймеры также смогут перенести весь прогресс из GTA Online и сюжетного режима. Однако многопользовательский режим не будет совместим с предыдущей версией.

Что добавят в ПК-версию GTA 5:

Новые функции трассировки лучей, вроде затенения окружающего пространства, глобальное освещение и RT-отражения.

Поддержку технологий AMD FSR 1 и FSR3, а также NVIDIA DLSS 3.

Более быстрые загрузки с использованием SSD и DirectStorage.

Более высокое разрешение, соотношение сторон и частота кадров.

Поддержку контроллера DualSense с адаптивными триггерами.

Поддержку Dolby Atmos.

Заодно в GTA Online на компьютерах появятся дикие животные и весь эксклюзивный "консольный" транспорт. Ко всему прочему, разработчики обновили защиту от читеров. С полным перечнем всех изменений можно ознакомиться здесь.

Видео дня

Вдогонку Rockstar представила обновленные системные требования GTA 5 для тех, кто хочет играть с рейтрейсингом:

Официально дата выхода Grand Theft Auto 6 до сих пор не объявлена, нам известно только окно – осень 2025 года. Журналисты авторитетного издания уверены, что премьера долгожданного экшена состоится 28 октября.

При этом глава Take-Two Штраус Зельник уже подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Такая уж традиция сложилась у Rockstar: не выпускать свои игры на всех платформах одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: