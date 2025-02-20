Некстген-версия GTA 5 выйдет на ПК уже 4 марта / фото Rockstar

Rockstar Games объявила, что GTA 5 на ПК получит крупное обновление уже 4 марта. Патч добавит функции и улучшения, которые ранее внедрили в версии легендарного тайтла на PS5 и Xbox Series. 

Обновление будет полностью бесплатным для всех владельцев ПК-версии. Геймеры также смогут перенести весь прогресс из GTA Online и сюжетного режима. Однако многопользовательский режим не будет совместим с предыдущей версией.

    Что добавят в ПК-версию GTA 5: 

    • Новые функции трассировки лучей, вроде затенения окружающего пространства, глобальное освещение и RT-отражения.
    • Поддержку технологий AMD FSR 1 и FSR3, а также NVIDIA DLSS 3.
    • Более быстрые загрузки с использованием SSD и DirectStorage.
    • Более высокое разрешение, соотношение сторон и частота кадров.
    • Поддержку контроллера DualSense с адаптивными триггерами.
    • Поддержку Dolby Atmos.

    Заодно в GTA Online на компьютерах появятся дикие животные и весь эксклюзивный "консольный" транспорт. Ко всему прочему, разработчики обновили защиту от читеров. С полным перечнем всех изменений можно ознакомиться здесь.

    Видео дня

    Вдогонку Rockstar представила обновленные системные требования GTA 5 для тех, кто хочет играть с рейтрейсингом:

    ПК-версия GTA 5 получит крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой

    Официально дата выхода Grand Theft Auto 6 до сих пор не объявлена, нам известно только окно – осень 2025 года. Журналисты авторитетного издания уверены, что премьера долгожданного экшена состоится 28 октября.

    При этом глава Take-Two Штраус Зельник уже подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Такая уж традиция сложилась у Rockstar: не выпускать свои игры на всех платформах одновременно.

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