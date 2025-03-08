Игра получила всего 52% положительных отзывов.

Grand Theft Auto 5 Enhanced столкнулась с холодным приемом в Steam, что привело к тому, что она даже на некоторое время стала худшей игрой в истории Rockstar Games по версии пользователей Steam.

Из-за множества технических проблем, включая низкую производительность, ограничения в 120 FPS и трудности с переносом прогресса в GTA Online, рейтинг игры в Steam упал до "смешанных" 52% положительных оценок.

Этот провал был настолько значительным, что GTA 5 Enhanced уступила лишь ужасному VR-порту L.A. Noire: The VR Case Files, сейчас пятая часть GTA на предпоследнем месте в рейтинге всех игр Rockstar.

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Но даже несмотря на это онлайн улучшенной версии продолжает уверенно держаться на отметке в более 100 тысяч одновременных игроков, а на пике в игру играли 187 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar купила студию Video Game Deluxe, которая раньше была известна как Team Bondi и разработала L.A. Noire. Теперь команда будет носить название Rockstar Australia и помогать компании создавать новые проекты.

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