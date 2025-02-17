Xbox и дальше сосредоточится на небольших одиночных приключениях.

Глава Xbox Фил Спенсер порассуждал про популярные игры-сервисы и будущие проекты компании в этом жанре.

На недавнем подкасте XboxEra ведущие заметили, что в 2024 году у Xbox вышло большое количество игр и всё это - одиночные приключения на 15-20 часов. Спенсер подтвердил, что это часть тактики компании и они будут двигаться в таком же векторе и дальше.

По его словам, такие игры приносят хорошую выручку при меньших затратах на их создание, а Xbox Game Pass позволяет их эффективно распространять. Среди игроков есть спрос на небольшие проекты, которые уже не инди, но и до огромного приключения на сотню часов ещё не дотягивают, именно эту нишу хочет занять Xbox:

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"У всех игр наших студий есть начало, середина и конец. Я не хочу, чтобы все проекты превращались в какую-то огромную игру-сервис, потому что не каждая история и не каждая идея хорошо вписывается в такую бизнес-модель".

Также Спенсер рассказал, что ему нравится работать с небольшими командами, вроде Double Fine или Compulsion Games, и Xbox хочет создать комфортную платформу для таких маленьких студий.

Ранее Спенсер заявил, что консоли Xbox и Playstation стали слишком похожи друг на друга, и он хочет это изменить.

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