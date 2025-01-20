Увольнение Коринн Буше было полностью добровольным.

Ранее по сети пошли убедительные слухи, что геймдиректор неоднозначной Dragon Age: The Veilguard, Коринн Буше, покинула BioWare.

Теперь же это подтвердила и сама Буше, заодно рассказав, что это было полностью её решение и поделившись, что её толкнуло на такое действие.

Информацию об уходе Буше подтвердила в комментарии изданию Eurogamer. По её словам, она сделала с Dragon Age: The Veilguard всё, что могла, чтобы сделать качественную одиночную RPG:

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"Я сделала то, что собиралась сделать в BioWare: пришла, чтобы помочь исправить положение. Я обожаю Dragon Age и BioWare, поэтому возможность вернуть игру к качественному однопользовательскому RPG стала возможностью всей моей жизни".

Буше рассказала, что ушла из BioWare потому что ей потупило "предложение, от которого нельзя отказаться". Разработчицу пригласили поработать над проектом в жанре классической RPG. Буше не дала намёков, что это может быть за игра, но пообещала, что там будут такие же проработанные персонажи, как и в Dragon Age.

Ранее художник Starfield рассказывал, что в игре должно было быть намного больше жестокости.

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