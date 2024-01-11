Ежедневная раздача игр в Epic Games Store закончилась, поэтому мы вернулись к "бесплатным четвергам". Сегодня магазин запустил раздачу высокооцененного морского приключение Sail Forth, выпущенного в 2022 году.
Акция продлится до вечера 18 января, поэтому времени, чтобы забрать игру, есть достаточно. Через неделю новой бесплатной игрой станет пиксельный платформер LOVE со сложными уровнями.
Подробнее о Sail Forth
- Это адвенчура о путешествии на парусном судне по огромному процедурно генерируемому миру. В игре доступны десятки регионов – каждый со своими уникальными островами, жителями, флорой и фауной.
- "Подружитесь с местными жителями и наберите из них моряков в команду, встаньте на борьбу против дерзких пиратов и проложите курс через безбрежный мир", – говориться в описании игры.
- В Steam игра имеет 93% положительных отзывов.