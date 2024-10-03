Оригинальная игра вышла в 2018 году и считается одной из лучших экономических стратегий.

В первой половине 2024 года ожидается выход Frostpunk 2 – сиквела одной из лучших стратегий последних лет будет, который также получит украинский текстовый дубляж. В сети появились первые превью и скриншоты игры.

Как уже известно, события сиквела развернутся спустя 30 лет после снежной катастрофы из оригинальной Frostpunk. Землю всё ещё терзает бесконечный мороз: игрокам предстоит возглавить мегаполис, которому для выживания нужна нефть.

Вместо с этим игровые журналисты рассказали, что сиквел значительно отличается от первой части. В частости, теперь морозный апокалипсис будет далеко не главной проблемой игрока. Теперь придется следить за настроениями в обществе гораздо внимательнее и искать ответы на сложные политические вопросы.

Видео дня

Что еще нужно знать о Frostpunk 2:

Внутриигровое время теперь измеряется не в днях, а в неделях и годах;

Вместо отдельных зданий игрок теперь строит районы (индустриальный, научный) и особые постройки в них, за счет чего города будут строиться гораздо быстрее.

Местоположение районов относительно друг друга тоже имеет значение;

Жители станут умнее и требовательнее – они могут устроить бунт и сместить управляющего.

При этом сами жители будут принадлежать к разным фракциям, и их взгляды на разные ситуации будут отличаться в корне;

При ложных обещаниях фракции и партии будут устраивать протесты, при накоплении недовольства произойдет переворот.

Поляки из 11 bit studios уже закончили работу над всеми главными механиками, и сейчас занимаются "допиливанием" игры. Она выйдет только на PC и будет доступна во всех главных площадках – Steam, GOG, EGS.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что россияне обиделись из-за украинской локализации Cyberpunk 2077. "Оскорбительные реплики" обещают исправить в ближайшем обновлении, но не все так очевидно.

А позже в этом месяце, по слухам, состоится анонс GTA 6 – с релизом ровно через год. Ожидается, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами, а одним из главных героев впервые станет девушка.

Вас также могут заинтересовать новости: