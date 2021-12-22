Виновник и жертва были знакомы 26 лет.

Недавно в северном округе Кларк штата Вашингтон произошел печальный инцидент. Фанат экшен-RPG Diablo II застрелил своего друга, а причиной стала ссора по поводу игрового снаряжения.

Как передает GameRant, убийцей оказался 36-летний Джошуа Спеллман, а жертвой – 34-летний Эндрю Диксон. Мужчины были знакомы на протяжении 26 лет и вместе развлекались в проекте Blizzard. Перед инцидентом они устроили сессию в Diablo II в команде с еще одним пользователем. Когда группа добыла ценное снаряжение, к ней подключился неизвестный игрок и забрал предметы себе. Мужчины не поставили пароль, поэтому к их сессии можно было свободно присоединиться.

Кража экипировки сильно разозлила Эндрю Диксона. Он начал ругаться на Спеллмана и обвинять друга, что тот не сделал сессию закрытой. Словесная тирада длилась от трех до пяти минут, после чего убийца пригрозил Диксону "пулей в лоб".

Так как Эндрю не успокоился, Спеллман схватил оружие и отправился к другу. Во время встречи завязался разговор, но закончилось все выстрелом. Пуля попала Диксону в торс, и тот погиб после операции в больнице.

Другие подробности инцидента

Оружие лежало у Спеллмана прямо возле компьютера. Когда убийцу спросили, для чего хранить пистолет на открытом месте, он ответил: "А почему нет? Это Америка".

Спеллман и Диксон жили на одном земельном участке, но в разных домах. Поэтому убийца и смог быстро добраться до жертвы.

Суд по описанному делу пройдет 29 декабря.

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