Игроки сталкиваются с проблемами даже после того, как Blizzard провела технические работы.

Вчера на ПК и консолях состоялся долгожданный релиз ремастера Diablo II: Resurrected. Однако многие геймеры не смогли поиграть в переиздание культовой классики из-за множества технических проблем.

Об этом пользователи стали сообщать на форумах студии Blizzard и на Reddit.

Самые распространенные ошибки, с которыми столкнулись игроки Diablo II: Resurrected:

Ошибка при входе в игру;

Вылеты из игры;

Невозможность создать персонажа;

Удаление созданного персонажа после выхода из игры;

Недоступность серверов.

Студия Blizzard быстро отреагировала на жалобы и провела технические работы на серверах.

"Серверы должны снова быть доступны во всех регионах", – написали разработчики в Твиттере.

После проведения технических работ, геймеры продолжили сообщать о том, что не могут зайти в онлайн-режим. Проблема касается как ПК, так и консолей.

"На Xbox Series X по-прежнему не удается создать онлайн-игру. Продолжаю получать сообщения об ошибке, даже после обновления", – написал один из пользователей.

Некоторые пользователи вспомнили даже про знаменитую "Ошибку 37" из Diablo III. "Им стоило выдавать Ошибку 37, чтобы мы могли поностальгировать", – пошутил один из пользователей в Твиттере.

В студии сообщили, что тем, кому удалось авторизоваться, могут играть в оффлайн-режиме.

УНИАН проверил, как работает Diablo II: Resurrected на PlayStation 5. Нам без проблем удалось создать персонажа и зайти в онлайн.

Отметим, что ПК-версия игры Diablo II: Resurrected получали на агрегаторе Metacritic 82 балла.

Автор: Сергей Коршунов