Вчера на ПК и консолях состоялся долгожданный релиз ремастера Diablo II: Resurrected. Однако многие геймеры не смогли поиграть в переиздание культовой классики из-за множества технических проблем.
Об этом пользователи стали сообщать на форумах студии Blizzard и на Reddit.
Самые распространенные ошибки, с которыми столкнулись игроки Diablo II: Resurrected:
- Ошибка при входе в игру;
- Вылеты из игры;
- Невозможность создать персонажа;
- Удаление созданного персонажа после выхода из игры;
- Недоступность серверов.
Студия Blizzard быстро отреагировала на жалобы и провела технические работы на серверах.
"Серверы должны снова быть доступны во всех регионах", – написали разработчики в Твиттере.
После проведения технических работ, геймеры продолжили сообщать о том, что не могут зайти в онлайн-режим. Проблема касается как ПК, так и консолей.
"На Xbox Series X по-прежнему не удается создать онлайн-игру. Продолжаю получать сообщения об ошибке, даже после обновления", – написал один из пользователей.
Некоторые пользователи вспомнили даже про знаменитую "Ошибку 37" из Diablo III. "Им стоило выдавать Ошибку 37, чтобы мы могли поностальгировать", – пошутил один из пользователей в Твиттере.
В студии сообщили, что тем, кому удалось авторизоваться, могут играть в оффлайн-режиме.
УНИАН проверил, как работает Diablo II: Resurrected на PlayStation 5. Нам без проблем удалось создать персонажа и зайти в онлайн.
Отметим, что ПК-версия игры Diablo II: Resurrected получали на агрегаторе Metacritic 82 балла.