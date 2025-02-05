Новости об игре могут прийти уже на следующей неделе, а релиз намечен на конец мая.

FromSoftware планирует представить новые подробности о Elden Ring: Nightreign уже на следующей неделе, 12 февраля.

По данным Тома Хендерсона из Insider Gaming, анонс будет включать свежие превью от игровых изданий и, что самое главное, окончательную дату выхода дополнения. На данный момент релиз ожидается в конце мая.

Любопытно, что это совпадает с недавними слухами о возможной презентации Playstation State of Play на той же неделе. Хотя это может быть просто совпадение, вероятность того, что FromSoftware и Sony запланировали свои анонсы одновременно, достаточно велика.

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Напомним, что Nightreign - это кооперативный режим, рассчитанный исключительно на одиночное прохождение или игру втроём. FromSoftware уже подтвердила, что дуэтный режим в игре не предусмотрен. Директор проекта Дзюня Ишизаки объяснил это решение желанием сохранить "чувство достижений" при сражениях с боссами и исследовании мира. По его словам, команда хотела передать знакомые эмоции в новом формате, а трёхместный кооператив оказался наилучшим решением.

Elden Ring: Nightreign выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

Ранее Том Хендерсон сделал предположение, что следующий Battlefield выйдет в октябре или ноябре этого года.

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