Игра выйдет до апреля 2026 года. В то же время журналист Том Хендерсон делает ставку на осень 2025-го.

Electronic Arts официально подтвердила, что следующая часть Battlefield выйдет в течение 2026 финансового года, который пройдёт с апреля 2025-го по март 2026 года.

Хотя точной даты релиза пока нет, журналист Том Хендерсон предполагает, что выпуск состоится осенью 2025 года, в октябре или ноябре, что соответствует традиционному графику серии.

Разработкой новой Battlefield занимаются сразу четыре внутренних студии EA: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Компания уверяет, что это будет самая масштабная Battlefield в истории, и на её создание выделено больше ресурсов, чем когда-либо прежде.

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Глава EA Эндрю Уилсон отметил, что команда поставила перед собой задачу вернуть франшизе былую славу, а потому проекту уделяют особое внимание.

"Мы инвестировали в этот Battlefield больше, чем в любую предыдущую часть. У нас работают четыре студии, у нас было достаточно времени. Мы рассчитываем сделать самую крупную Battlefield за всю историю серии".

Ранее бывший работник DICE заявил, что 98% разработчиков новой Battlefield никогда раньше не работали над серией, а сама игра будет больше похожа на Call of Duty.

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