У игроков просто не будет времени оставлять сообщения, делится геймдиректор Elden Ring Nightreign.

Похоже, кооперативная Elden Ring Nightreign во всех смыслах переизобретёт жанр Souls-like. Для этого она, в том числе, избавится от многих уникальных фишек прошлых игр студии. Так, стало известно, что в проекте уберут систему сообщений, которые можно было оставить на локации в напутствие другим игрокам.

Об этом рассказал геймдиректор Elden Ring Nightreign Джунья Ишизаки в интервью IGN Japan. По его словам, призраки прошлых игроков останутся, а вот сообщений уже не будет.

Это обусловлено особенностями геймдизайна новой игры. Всё дело в том, что Elden Ring Nightreign будет напоминать Rogue-lite c вылазками на локации не больше, чем на 40 минут. Игра будет сильно отличаться от прошлых проектов FromSoftware по темпу, игроки просто не будут успевать оставлять отметки, поделился Ишизаки.

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Релиз Elden Ring Nightreign запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также и на прошлом поколении Playstation 4 и Xbox One.

Ранее мы рассказывали, что в Elden Ring Nightreign нельзя будет играть вдвоём. Игра поддерживает только прохождение группой из трёх человек, либо же в соло.

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