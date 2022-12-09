Шоу выдалось насыщенным, хоть и было короче, чем в прошлые годы.

Ведущий и организатор церемонии награждения The Game Awards 2022 Джефф Кейли не соврал о сюрпризах. Их было действительно много. О части из них, например, Death Stranding 2, дополнении к Horizon Forbidden West, анонсе Judas мы писали в отдельных материалах. А сейчас решили собрать список остальных интересных проектов, которые представили на TGA 2022.

Diablo 4

Blizzard порадовала зрелищным кинематографическим трейлером, где армия людей сражается с полчищем демонов. В ролике объявили дату релиза — 6 июня 2023 года.

Valiant Hearts: Coming Home

Продолжение изумительной Valiant Hearts: The Great War о Первой мировой войне. На мероприятии показали первый тизер, над сиквелом работают те же люди, что создавали оригинал. Проект выйдет только на мобильных устройствах.

Hellboy Web Of Wyrd

Игра про Хеллбоя стала одним из неожиданных анонсов. Это будет приключенческий экшен с элементами "рогалика" и мультипликационной графикой.

Street Fighter 6

Показали новый трейлер и назвали дату релиза — 2 июня 2023 года. Следующее лето окажется жарким.

Hades 2

Supergiant Games впервые решила выпустить сиквел своей игры. Но оно и не странно — Hades была настоящим шедевром. И судя по геймплею, сиквел может оказаться еще лучше.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Новый сатирический трейлер, в котором на этот раз показали Бэтмена. А еще Rocksteady Studios объявила дату запуска — 26 мая 2023 года.

Bayonetta Origins

Приквел серии от Nintendo и Platinum Games. Это будет изометрический приключенческий боевик, а не слешер.

Star Wars Jedi: Survivor

Как и было обещано, показали дебютный геймплей, который выглядит очень даже хорошо. Игра выйдет 17 марта 2023 года.

Immortals of Aveum

Сюжетный магический шутер от Ascendant Studios и Electronic Arts.

Tekken 8

Еще один файтинг заглянул на церемонию награждения. В свежем трейлере показали геймплей и отдельные части сюжета.

Baldur's Gate 3

В новом трейлере объявили, что игра покинет ранний доступ Steam в августе 2023 года.

Transformers: Reactivate

Многопользовательский боевик во вселенной "Трансформеров" от студии Splash Damage. Релиз на ПК и консолях, дата пока неизвестна.

Remnant II

Кооперативный экшен от Gunfire Games получит сиквел с разнообразными нововведениями.

Banishers: Ghosts of New Eden

Свежая экшен-RPG от Dontnod, создателей Life is Strange, Vampyr и других проектов.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Впервые показали геймплей с сочными и брутальными сражениями. Игра выйдет в 2023 году.

Crash Team Rumble

Многопользовательский проект про Крэша и остальную банду. Релиз на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023-м.

Final Fantasy XVI

Эпический трейлер с точной датой релиза. Новая номерная часть франшизы появится на PlayStation 5 22 июня 2023 года.

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