Игра напоминает прежнюю серию Кена Левина.

Студия Ghost Story Games во главе с Кеном Левином, "отцом" серии BioShock, наконец-то анонсировала свою дебютную игру. Это будет сюжетный вариативный шутер Judas.

События игры разворачиваются на космическом корабле, который постепенно разрушается. Главный герой Иуда должен найти способ, как спастись. Для этого придется объединиться со своими злейшими врагами. Однако никто не мешает занять другую сторону и позволить судну разлететься на куски в космической бесконечности.

Судя по описанию, пользователей ждет вариативный сюжет с несколькими концовками и возможностью добраться до финала разными способами. В первом трейлере Judas показали локации, персонажей и несколько геймплейных кадров. Стилистика в шутере отсылает к BioShock, а атмосфера ощущается слегка фантасмагорической и безумной. Это заметно в сценах с применением турели одним из персонажей и средством передвижения в виде механического пса.

Что касается геймплейных кадров, то зрителям продемонстрировали использование умений. Главный герой может вставлять себе в руку импланты и, например, швыряться огнем или бить электричеством.

Judas выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, дата запуска пока не сообщается.

Подробности Judas

Ghost Story Games была основана в 2017 году. С тех пор она занимается Judas, которая должна оказаться экспериментальной сюжетной игрой.

Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер в своей книге "Нажми Reset" сообщал, что шутер попал в производственный ад. Кен Левин — перфекционист, который использует авторитарный метод управления. По словам журналиста, он заставлял команду много раз переделывать концепцию игры, а недовольных разработчиков увольнял.

Ghost Story трудится под покровительством издательства Take-Two Interactive, Левину предоставили полную творческую свободу.

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