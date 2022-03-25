В состав организации входят украинские и российские игроки.

В октябре прошлого года российская киберспортивная организация Team Spirit прославилась на весь мир. Она выиграла The International — главный турнир по Dota 2. Команда прославила РФ в мире цифровых состязаний, а теперь покидает родную страну. Причиной стала политика путинского режима и война в Украине.

Team Spirit заявила, что переезжает в Белград, столицу Сербии. От планов расширять инфраструктуру в Москве организация отказалась. Сейчас она сосредоточена на транспортировке своих игроков и сотрудников в другое государство.

"У киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. Мы в Team Spirit много лет выстраивали тесную связь с комьюнити по всему миру и верим, что она будет только крепче. Не важно, где ты живешь, и на каком языке говоришь", — заявила организация.

Напомним, Путин лично поздравлял Team Spirit с победой на The International. А пропагандисты называли команду гордостью Российской Федерации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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