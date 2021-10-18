За победившую организацию выступают два украинца.

Недавно закончился The International 10 — главный турнир в году по Dota 2. Победителем состязания стала российская команда Team Spirit. В финале она обыграла китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:2.

Состав чемпионской команды: Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, Мирослав Miroslaw Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук. Два последних игрока — это украинцы, которые выступают за Team Spirit. Зрители уже успели отметить, что во многих матчах стадии плей-офф Yatoro продемонстрировал прекрасные навыки.

Ранее Team Spirit не побеждала на The International. Для российской команды это первый выигрыш такого ранга. А вот украинский коллектив NAVI не сумел пройти в основной этап состязания. Он потерпел поражение в квалификационных матчах против HellRaisers и Team Empire.

О проблемах с The International 10

TI10 изначально должен был пройти еще в августе 2020 года в Стокгольме. Но тогда из-за пандемии его решили отложить на год.

В 2021-м турнир планировали провести с 5 по 15 августа. Однако в условиях пандемии для этого нужно было, чтобы власти Швеции признали киберспорт полноценным спортом или хотя бы причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям. Ни того, ни другого не произошло. Valve дважды направляла властям Швеции апелляцию, но это не помогло.

В результате Valve начала искать возможность провести киберспортивный чемпионат в других городах Европы. Выбор пал на столицу Румынии Бухарест.

Автор: Назар Степорук