Главный офис не дал финансирования, поэтому задумку забросили.

Бывший вице-президент Disney Алекс Серопян рассказал, что Marvel рассматривала возможность объединения своих игр в единую вселенную задолго до запуска киновселенной.

В интервью The Fourth Curtain Серопян, который с 2009 по 2012 год руководил игровым направлением Disney, заявил, что именно он предложил эту идею во время первой фазы MCU. Однако проект так и не получил финансирования: "Мы хотели сделать единую вселенную Marvel в играх, но руководство посчитало это слишком сложным".

Несмотря на отказ, Marvel продолжила развивать отдельные игровые проекты. В последние годы компания выпустила такие хиты, как Marvel’s Spider-Man.

Видео дня

Но не одним Человеком-Пауком едины. Недавно режиссёры фильмов о "Мстителях" братья Руссо заявили, что готовы к предложениям о создании игр по своим картинам, а Electronic Arts недавно напомнила, что она всё ещё работает над игрой про Железного Человека.

В то же время сессионнный геройский шутер Marvel Rivals ставит рекорд за рекордом. Недавно в игру одновременно играли более полумиллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости: