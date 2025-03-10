Впервые игру анонсировали ещё в 2022 году, но с тех пор о ней не было никакой информации.

EA Motive анонсировала игру про Железного человека ещё в 2022 году, но с тех пор студия хранила молчание. Из-за отсутствия новостей фанаты начали беспокоиться, что проект могли отменить. Однако похоже, что разработка идёт полным ходом.

С 17 марта стартует Game Developers Conference 2025, и EA подтвердила, что расскажет о своей работе с текстурами в играх, включая Dead Space и Iron Man.

На GDC ведущий технический художник EA Мартин Палько проведёт отдельную сессию, где подробно разберёт, как студия развивала технологии обработки текстур. В рамках доклада разработчики поделятся опытом, полученным во время работы над Iron Man.

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Хотя это не означает, что игру наконец-то полноценно представят, участие EA Motive в конференции подтверждает, что проект не заморожен. Возможно, даже покажут небольшой фрагмент геймплея или ранний концепт.

По имеющейся информации, Iron Man создаётся на Unreal Engine 5 и будет представлять собой одиночную RPG с открытым миром. Учитывая наработки EA в области полётов со времён Anthem, проект обещает стать амбициозной адаптацией знаменитого супергероя.

Ранее мы рассказывали, что режиссёры фильмов Marvel братья Руссо открыты к предложением о создании игр по "Мстителям". Сейчас кинематографисты работают над новыми картинами во вселенной Marvel.

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