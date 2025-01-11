Недавно в игре вышло крупное обновление Season 1.

Командный онлайн-шутер по вселенной Marvel - Marvel Rivals всего за месяц после релиза успел достичь впечатляющих результатов и продолжает бить собственные рекорды.

Согласно SteamDB, в ночь на 11 января пиковый онлайн в игре превысил 644 тысячи человек. Такой результат совпал с началом первого сезона, который уже успел привлечь немало новых игроков. В игре появились двое членов Фантастической четвёрки - Мистер Фантастик и Женщина-невидимка, а немного позже к ним присоединятся Человек-факел и Существо. Также в обновлении добавили свежую карту Empire of Eternal Night: Midtown и новый режим Doom Match на 8-12 игроков.

Кроме рекорда по онлайну, Marvel Rivals возглавила чарт продаж в Steam, сместив даже Counter-Strike 2.

Видео дня

Релиз Marvel Rivals состоялся 5 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Ранее мы рассказывали, что в Marvel Rivals нашли баг из-за которого игроки с высоким FPS получают преимущество. Показатель кадров в секунду влияет на скорость анимаций и наносимый урон.

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