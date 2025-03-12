Это уже 4 отменённый Blizzcon за последние 6 лет.

После нескольких лет отмен и пауз Blizzard официально объявила о возвращении BlizzCon, фанатский фестиваль вновь состоится в 2026 году. Оффлайн-ивент пройдёт 12 и 13 сентября в Анахаймском конференц-центре.

В Blizzard обещают, что выведут ивент на новый уровень и сделают его по-настоящему "незабываемым":

"В 2026 году, наряду с традиционными элементами BlizzCon — церемонией открытия, тематическими панелями, Darkmoon Faire, дружескими соревнованиями и возможностью лично опробовать новинки — мы планируем вывести это культовое событие на новый уровень и сделать его по-настоящему незабываемым".

Впервые BlizzCon состоялся в 2005 году и проходил ежегодно до 2019-го. В 2020-м ивент отменили из-за пандемии, а в 2021-м провели в онлайн-формате. В 2022-м BlizzCon снова не состоялся, затем был проведён в 2023-м, но после этого Blizzard вновь отказалась от проведения ивента в 2024 и 2025 годах.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Konami анонсировала презентацию, где расскажет про новую часть Silent Hill f. Ивент пройдёт 14 марта, фанаты ожидают всего, вплоть до даты релиза новой игры.

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