После нескольких лет отмен и пауз Blizzard официально объявила о возвращении BlizzCon, фанатский фестиваль вновь состоится в 2026 году. Оффлайн-ивент пройдёт 12 и 13 сентября в Анахаймском конференц-центре.
В Blizzard обещают, что выведут ивент на новый уровень и сделают его по-настоящему "незабываемым":
"В 2026 году, наряду с традиционными элементами BlizzCon — церемонией открытия, тематическими панелями, Darkmoon Faire, дружескими соревнованиями и возможностью лично опробовать новинки — мы планируем вывести это культовое событие на новый уровень и сделать его по-настоящему незабываемым".
Впервые BlizzCon состоялся в 2005 году и проходил ежегодно до 2019-го. В 2020-м ивент отменили из-за пандемии, а в 2021-м провели в онлайн-формате. В 2022-м BlizzCon снова не состоялся, затем был проведён в 2023-м, но после этого Blizzard вновь отказалась от проведения ивента в 2024 и 2025 годах.
Ранее мы рассказывали, что Konami анонсировала презентацию, где расскажет про новую часть Silent Hill f. Ивент пройдёт 14 марта, фанаты ожидают всего, вплоть до даты релиза новой игры.