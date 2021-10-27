Компания и дальше будет делиться отдельными новостями о своих играх.

Когда в 2020 году грянула пандемия COVID-19, многие игровые мероприятия пришлось отменить. Среди них была и выставка BlizzCon, которая посвящена проектам Blizzard Entertainment. После этого стало понятно, что провести шоу в традиционном физическом формате получится еще нескоро. Студии пришлось адаптироваться и перенесли мероприятие в онлайн. BlizzCon превратилась в BlizzConline и состоялась в феврале текущего года. Однако в 2022-м шоу можно не ждать – Blizzard объявила о его отмене и желании пересмотреть формат.

Согласно заявлению на официальном сайте студии, она решила направить силы и ресурсы, которые требуются на организацию столь большого мероприятия, на поддержку и развитие своих команд и игр. Перерыв также позволит "Метелице" переосмыслить шоу.

"Мы хотели бы воспользоваться моментом и представить себе, как может выглядеть BlizzCon в будущем. Первый BlizzCon состоялся 16 лет назад, и с тех пор многое изменилось — прежде всего, множество способов, с помощью которых игроки и сообщества могут собраться вместе и почувствовать себя частью чего-то большего. Как бы ни выглядело мероприятие в будущем, нам также необходимо, чтобы оно было максимально безопасным, гостеприимным и инклюзивным. Мы стремимся к постоянному общению с нашими игроками, и мы видим, что BlizzCon сыграет в этом большую роль в будущем. Мы с нетерпением ждем того, что мы сделаем с этим мероприятием, когда вернемся к нему".

По словам Blizzard, без анонсов и новостей о проектах компании аудитория не останется. Они продолжат появляться на официальном сайте и в социальных сетях. Студия уже заявила, что у нее есть много информации, которой она хотела бы поделиться.

Чем отметилась прошлая BlizzCon

Материалами по Diablo IV, включая трейлер разбойницы.

Анонсом Diablo II: Resurrected, которая уже вышла.

Новостями о World of Warcraft, Overwatch и Hearthstone.

Автор: Назар Степорук