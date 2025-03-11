Ивент пройдёт 14 марта.

Konami анонсировала презентацию Silent Hill Transmission, которая состоится 14 марта в 00:00 по киевскому времени. Главной темой станет Silent Hill f, игра, о которой впервые заговорили ещё в 2022 году.

Это свежая интерпретация Silent Hill, переносящая действие в Японию 1960-х годов. За сценарий отвечает Рюкиси07, писатель, известный своими культовыми визуальными новеллами Higurashi no Naku Koro ni и Umineko no Naku Koro ni.

Konami обещает сохранить атмосферу психологического survival-хоррора, но при этом добавить японскую культурную специфику и фольклорные мотивы.

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Ранее продюсер Silent Hill Мотои Окамото рассказывал, что в 2025 году Konami принесёт много новостей о сразу двух проекта серии: Silent Hill f и Silent Hill: Townfall.

Кроме того, недавно студия Bloober Team, которая занималась ремейком Silent Hill 2, объявила, что продолжила контракт с Konami и сделает ещё одну игру по франшизе компании. Скорее всего, речь идёт о ремейках первого Silent Hill и Silent Hill 3, которые по слухам, уже находятся в разработке.

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