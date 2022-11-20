Энтузиаст соорудил часть Ярнама с предельной точностью.

Среди фанатов Minecraft есть настоящие мастера виртуального строительства. Они способны реализовывать как монструозные работы, например, район Лас-Вегаса или воздушный город, так и небольшие, но очень красивые сооружения. К последним относится недавнее творение посетителя форума Reddit под псевдонимом Parking_Price6980. Он воссоздал в Minecraft кусочек Bloodborne.

Энтузиаст опубликовал на форуме Reddit видео со своей постройкой. В ролике демонстрируется фонарь и несколько окружающих зданий. На фоне слышен звон колоколов, который подчеркивает готическую атмосферу Bloodborne.

С помощью стандартной версии Minecraft соорудить такие витиеватые и одновременно мрачные здания не получится. Именно поэтому Parking_Price6980 воспользовался сборкой текстур, которая меняет внешний вид разных блоков. Энтузиаст также применил эффект дымки, придающей творению еще более зловещего вида. Ее автор тоже добавил с помощью модификации.

Видео дня

Работа Parking_Price6980 отлично передает дух Bloodborne и полностью соответствует оригиналу. Какую именно часть Ярнама воссоздал энтузиаст, точно неизвестно. Но можно предположить, что это один из проулков в Центральном районе.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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