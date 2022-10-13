Он составлен из множества островов, соединенных между собой.

Когда фанаты Minecraft объединяются, они могут реализовывать поистине гигантские проекты. Это доказывает Greenfield — самый большой город в игре. Он включает множество высоток, сложную дорожную систему, разветвленную сеть коммуникаций и так далее. Однако теперь появился проект, который может составить конкуренцию мегаполису. Пользователи соорудили в Minecraft большой воздушный город.

Автор YouTube-канала MLGaeming показал, как создавался населенный пункт. Энтузиаст опубликовал 6-минутное видео, в котором демонстрируется процесс создания всех зданий с 15 декабря 2021 года. На тот момент уже были реализованы первые наработки, но основное строительство только начиналось.

Воздушный город возвели на сервере 2builders2tools, одном из самых старых в Minecraft. Мегаполис составлен из множества парящих островов, которые соединены сетью переходов и дорог. На каждом из них присутствует одно или несколько зданий, а также много растительности. Дополняется это сочетание дирижаблями, висящими в воздухе.

Наиболее удивительно, что город не имеет какой-то одной конкретной стилистики. Здесь есть современный бизнес-центр, пирамида, дома в японском стиле, подобие средневековых часовен и прочее. Получилось эдакое сосредоточие разных мировых культур. Его создание заняло у пользователей 291 день.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости: