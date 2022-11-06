Энтузиаст реализовал сразу несколько достопримечательностей.

Поклонники Minecraft продолжают удивлять своими масштабными работами. За последние несколько месяцев они представили точную копию Хогвартса из "Гарри Поттера" и летающий город, который составлен из нескольких островов. А теперь к этому списку можно отнести часть Лас-Вегаса в масштабе 1 к 1.

Этим впечатляющим творением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом BaroBuilder. Он опубликовал фото своей работы с видом позади "Хай Роллер" — самого большого колеса обозрения в мире. Это одна из достопримечательностей, которые реализовал пользователь.

Целью энтузиаста стало строительство Лас-Вегас-Стрип — примерно семикилометрового участка бульвара Лас-Вегас, где расположены все известные гостиницы и казино мегаполиса. Именно здесь обычно развлекаются туристы и проходят крупные мероприятия. BaroBuilder воссоздал в Minecraft множество строений, которые находятся в этой части города. Есть даже местная Эйфелева башня — точная копия знаменитой парижской достопримечательности.

Как именно энтузиаст возводил Лас-Вегас-Стрип, можно посмотреть в ролике ниже. Это первый эпизод строительства "райского уголка" Вегаса в Minecraft.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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