Ubisoft не будет убирать свои игры из сервиса GeForce Now
Компания Ubisoft не планирует убирать свои игры из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now.
Об этом в интервью порталу Kotaku заявил старший вице-президент компании Крис Ерли.
"Ubisoft полностью поддерживает GeForce Now и предоставляет платформе полный доступ ко всем ПК-играм из нашего или любого другого магазина. Мы верим, что это передовой сервис, который предоставляет пользователям ПК лучший опыт, а также позволяет им выбирать, где и как играть", - заявил старший вице-президент Ubisoft.
По словам Криса Ерли, Ubisoft будет продолжать сотрудничать с сервисом GeForce Now.
Что такое GeForce Now
GeForce Now – это сервис "облачного" гейминга, который дает возможность играть в игры на слабых компьютерах или смартфонах. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оформить платную подписку, купить нужную игру, а также иметь доступ к высокоскоростному интернету.
Напомним, ранее из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now свои игры потребовали убрать компании Activision Blizzard, Bethesda, 2K, а также авторы инди-игры The Long Dark.
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