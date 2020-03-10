Ubisoft не будет убирать свои игры из сервиса GeForce Now

Создатели Assassin's Creed верят, что GeForce Now предоставляет пользователям ПК лучший игровой опыт.

Компания Ubisoft не планирует убирать свои игры из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now.

Об этом в интервью порталу Kotaku заявил старший вице-президент компании Крис Ерли.

"Ubisoft полностью поддерживает GeForce Now и предоставляет платформе полный доступ ко всем ПК-играм из нашего или любого другого магазина. Мы верим, что это передовой сервис, который предоставляет пользователям ПК лучший опыт, а также позволяет им выбирать, где и как играть", - заявил старший вице-президент Ubisoft.

По словам Криса Ерли, Ubisoft будет продолжать сотрудничать с сервисом GeForce Now.

Что такое GeForce Now

GeForce Now – это сервис "облачного" гейминга, который дает возможность играть в игры на слабых компьютерах или смартфонах. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оформить платную подписку, купить нужную игру, а также иметь доступ к высокоскоростному интернету.

Напомним, ранее из сервиса "облачного" гейминга GeForce Now свои игры потребовали убрать компании Activision Blizzard, Bethesda, 2K, а также авторы инди-игры The Long Dark.

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