Разработчики рассказали, сколько времени потребуется для прохождения Nioh 2

Прохождение игры займет примерно 55 часов.

Продюсер Фумихико Ясуда сообщил, что прохождение Nioh 2 займет около 55 часов. Примерно такое же количество времени требовалось и на первую часть.

Читайте такжеВышел сюжетный трейлер второй части игры Nioh

"Основных миссий будет примерно столько же. Игра схожа с оригинальной Nioh по количеству необходимого времени. Однако все зависит от умений игрока, от его стиля игры. Точно сказать сложно. В январе я прошел игру за 55 часов", - рассказал Ясуда Gamespot.

Отметим, Nioh 2 появится на PS4 13 марта этого года.

Трейлер Nioh 2

Напомним, 6 февраля в PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Выбор критиков». В рамках акции цены были снижены на 40 игр и комплектов.