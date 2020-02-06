Разработчики рассказали, сколько времени потребуется для прохождения Nioh 2
14:40, 06 февраля 2020Игры
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Прохождение игры займет примерно 55 часов.
Прохождение Nioh 2 займет примерно 55 часов / playstation.com
Продюсер Фумихико Ясуда сообщил, что прохождение Nioh 2 займет около 55 часов. Примерно такое же количество времени требовалось и на первую часть.
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"Основных миссий будет примерно столько же. Игра схожа с оригинальной Nioh по количеству необходимого времени. Однако все зависит от умений игрока, от его стиля игры. Точно сказать сложно. В январе я прошел игру за 55 часов", - рассказал Ясуда Gamespot.
Отметим, Nioh 2 появится на PS4 13 марта этого года.
Трейлер Nioh 2
Напомним, 6 февраля в PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Выбор критиков». В рамках акции цены были снижены на 40 игр и комплектов.
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