Украинцы предпочитают б/у авто: топ-5 популярных марок

Согласно сообщению, всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тысячи единиц легковых авто бывших в эксплуатации, против 29,8 тысячи единиц новых.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в мае текущего года составил 30,6 тысячи авто, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", продажи б/у автомобилей превысили регистрации новых машин в 5,2 раза.

"Выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций, импортируемых авто с пробегом. В то же время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО - около 10%, и 5 процентов пришлось на электромобили и гибриды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными моделями среди легковых авто в мае были: VOLKSWAGEN Passat - 1457 штук, NISSAN Rogue - 1225 штук, FORD Focus - 1202 штуки, VOLKSWAGEN Jetta - 1132 штуки и RENAULT Megane - 1062 штуки.

Согласно сообщению, всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тысячи единиц легковых авто бывших в эксплуатации, против 29,8 тысячи единиц новых.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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