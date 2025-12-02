Прежде чем инициировать повышение тарифов на грузы, Укрзализныця должна обновить свой тарифный сборник, который не менялся с 2009 года. И подходить к этой теме следует взвешенно и тщательно, с учетом специфики отраслей. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев.

"Последнее повышение грузовых тарифов - на 70 % в 22 году - Министерство экономики не поддерживало. Сборник тарифов, который определяет стоимость перевозки по классификации грузов, не пересматривали с 2009 года. Мне кажется, ситуация сейчас настолько отличается от 2009 года, что просто в целом повысить цену перевозок странно. Это не соответствует реальности. У нас есть факт, когда из-за тарифов УЗ часть груза уходит с железной дороги на дороги. И министр инфраструктуры должен был бы сказать, как им легче: поддерживать дороги или дотировать железную дорогу", - отметил Соболев.

По мнению министра экономики, подорожание перевозок может негативно повлиять на некоторые отрасли, например, горно-металлургический комплекс, вплоть до остановки отдельных предприятий, которые сегодня и так страдают из-за отсутствия электроэнергии и более высокой ее цены, чем у европейских конкурентов. А увеличение расходов на логистику становится дополнительным бременем, причем для некоторых отраслей это бремя - из-за действующей системы тарификации - едва ли не вдвое больше, чем для других, акцентирует Соболев.

"Просто общее повышение тарифов, по нашему мнению, может не привести к желаемому эффекту. Какая-то часть груза исчезнет из-за остановки предприятий. Часть перейдет на дороги, соответственно здесь железная дорога тоже недополучит... А мы хотим, чтобы груз остался и УЗ получала дополнительные средства, которые будут покрывать себестоимость производства. Если в результате повышения тарифов грузы сходят с железной дороги, очевидно, в этом нет смысла, да?", - подчеркнул министр.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что аграрные производители недоплачивают за свои нерентабельные повагонные перевозки с малодеятельных станций Укрзализныци, и фактически заставляют УЗ нести многомиллиардные убытки. А финансируются эти убытки за счет завышенного тарифа для металлургов. Проблема в том, что убытки УЗ от содержания малодеятельной и избыточной инфраструктуры достигают 16 миллиардов гривень в год, а основной потребитель услуг малодеятельной инфраструктуры - аграрии, в то время как металлурги и рудари не пользуются этой инфраструктурой.

