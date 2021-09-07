Всего в этом году на реконструкцию аэропорта планируют перечислить более 130 млн гривен.

Для начала работ по реконструкции аэропорта в Виннице из государственного бюджета поступил первый транш в размере 13 млн гривен. Восстановительные работы в винницком аэропорту будут проводиться в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Всего в 2021 году на реконструкцию аэропорта будет перечислено 135 млн гривен. Этот объем подрядчик сможет освоить до конца года. Общая же стоимость работ оценивается в размере более 604 млн гривен.

"Потенциал аэропорта "Винница" достаточно большой – это единственный функционирующий международный аэропорт центральной Украины (нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов в радиусе свыше 150 км)", – написал глава ОГА.

Кроме того, что аэропорт Винницы сможет обслуживать 10 соседних областей, его услугами смогут пользоваться также жители северных районов Республики Молдова.

Необходимость проведения реконструкции аэропорта связана с его текущим техническим состоянием, не отвечающим потенциально возможным нагрузкам. Сегодня на взлетно-посадочной полосе можно проводить не более 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а устаревшее аэродромное оборудование по своим характеристикам не отвечает современным требованиям международных авиакомпаний.

В ходе реконструкции аэродрома и аэропорта будет проведена полная замена всего оборудования.

Аэропорт "Винница" является собственностью Минобороны и используется как гражданской, так и военной авиацией, в том числе для совместных программ Украина-НАТО.

Создание разветвленной сети доступного и комфортного внутреннего авиасообщения является одной из составляющих программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Ранее сообщалось, что в Украине сейчас на разных стадиях реконструкции находятся 10 региональных аэропортов.

Автор: Иван Бойко