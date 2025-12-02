Группа Метинвест завершила централизацию своих ремонтных и сервисных предприятий, и создала единую компанию - Метинвест Машинери. Новое предприятие объединило производственные мощности и экспертизу заводов в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

Новое предприятие специализируется на ремонте оборудования, изготовлении запчастей и металлоконструкций, механообработке и сервисном сопровождении для металлургических, коксохимических и горнодобывающих предприятий. Благодаря разветвленной сети производственных баз Метинвест Машинери сможет оперативно выполнять заказы как для предприятий Группы, так и для внешних клиентов.

Трансформация продолжалась в течение 2023-2025 годов, в рамках стратегии повышения эффективности активов. Основой новой структуры стал Запорожский литейно-механический завод (ЗЛМЗ), который был создан в 2016 году на базе цехов "Запорожстали". В 2023 году ЗЛМЗ присоединил Криворожский ремонтно-механический завод, а с 1 декабря 2025 года под его управление перешли все ремонтные предприятия Группы.

"Мы усилили синергию промышленных площадок и человеческого капитала, повысили операционную эффективность и сохранили рабочие места для трех тысяч человек в отрасли во время войны и после ее завершения", - говорит операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Команды ремонтных заводов в полном составе продолжат работу в составе Метинвест Машинери: условия труда, уровень заработных плат и социальные гарантии остаются неизменными.

"Мы стали больше, чем просто Запорожский литейно-механический завод - и географически, и профессионально. Метинвест Машинери отражает суть нашей деятельности и завершает этап трансформации", - подчеркнул генеральный директор Метинвест Машинери Игорь Долгозвяго.

Как известно, Метинвест в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine. Издание назвало эту компанию "хребтом украинской экономики": с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Метинвест также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

