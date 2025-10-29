Экономист Алексей Кущ подверг критике председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, обвинив его в псевдореформаторстве и косвенном давлении на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По словам Куща, в своей авторской колонке, опубликованной на сайте агентства "Интерфакс-Украина", Данило Гетманцев "примерил маску реформатора", рассуждая о накопительной пенсионной системе и фондовом рынке как факторах экономического роста. В качестве примера он привел Польшу, где, по его мнению, пенсионные накопления и развитый фондовый рынок стали локомотивами роста ВВП.

Экономист поставил под сомнение такую интерпретацию, отметив, что рост польской экономики обеспечили не пенсионные фонды, а инвестиции и финансовая поддержка Европейского союза.

"В Польше прямые иностранные инвестиции составляют 260 млрд евро, в Украине — 50 млрд. Фондовые рынки в развивающихся странах — это скорее исключение, чем правило. А накопительная пенсионная система в Чили сейчас переживает кризис", — подчеркнул он.

"Гетманцев начинает с банальностей экономической теории — о том, что пенсионные накопления и фондовый рынок стимулируют ВВП. Это очевидно, но ему нужно было бросить две удочки: пролоббировать идею обязательной накопительной системы и одновременно бросить камень в огород Нацкомиссии по ценным бумагам и ее главы Руслана Магомедова", — отметил Кущ.

Экономист добавил, что подобные публикации могут рассматриваться как форма давления на Комиссию, особенно на фоне ситуации с возвратом средств украинских клиентов российского брокера "Фридом Финанс". "Комиссия действует по закону, но не всем это нравится, ведь некоторые клиенты считают себя "ровнее других"", — добавил он.

Кущ подчеркнул, что украинский фондовый рынок сдерживается высокой концентрацией корпоративных прав в руках олигархических групп, а запуск накопительной системы без внутренних инвестиционных инструментов приведет к оттоку капитала за границу.

Он также напомнил, что Гетманцев, как народный депутат, не использовал свое право законодательной инициативы при обсуждении закона о рынке земли, чтобы сделать сельхозземлю возможным активом для пенсионных фондов.

"Бальцерович был сторонником либерализации экономики. А Гетманцев — утром либерал, вечером фискал и наоборот. В итоге мы имеем либерально-фискальную модель, которая действует в Украине, а не в Польше. Может, поэтому инвестиции шли туда, а не к нам?" — резюмировал Кущ.