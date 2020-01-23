Украина привлекла 1,25 миллиарда евро от продажи бондов: комментарий министра финансов

По словам Маркаровой, проведенное размещение евробондов на 1,25 млрд евро стало самым эффективным за современную историю Украины.

Проведенное Украиной размещение десятилетних евробондов на 1,25 млрд евро со ставкой доходности 4,375% годовых стало самым эффективным за современную историю нашей страны.

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Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Да, это самое эффективное заимствование за современную историю Украины. Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возврата именно на европейский рынок заимствований. Именно в евро. Потому что Украина - это Европа», - написала Маркарова.

Она подчеркнула, что это лучший показатель доверия к Украине.

По информации Минфина, в ходе размещения получены заявки на приобретение ценных бумаг новой эмиссии от более 350 инвесторов со всего мира на общую сумму свыше 7 млрд евро.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января, а полученные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Ожидается, что новый выпуск получит рейтинги «B» от агентств Standard&Poor's и Fitch.

Конечный срок погашения выпущенных евробондов - 27 января 2030 года.

Лид-менеджерами выпуска выступили BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.