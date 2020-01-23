Украина привлекла 1,25 миллиарда евро от продажи бондов: комментарий министра финансов
Проведенное Украиной размещение десятилетних евробондов на 1,25 млрд евро со ставкой доходности 4,375% годовых стало самым эффективным за современную историю нашей страны.
Читайте также"Экономия 2 миллионов гривень ежедневно": Гончарук прокомментировал выпуск Минфином еврооблигаций
Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.
«Да, это самое эффективное заимствование за современную историю Украины. Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возврата именно на европейский рынок заимствований. Именно в евро. Потому что Украина - это Европа», - написала Маркарова.
Она подчеркнула, что это лучший показатель доверия к Украине.
По информации Минфина, в ходе размещения получены заявки на приобретение ценных бумаг новой эмиссии от более 350 инвесторов со всего мира на общую сумму свыше 7 млрд евро.
Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января, а полученные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.
Ожидается, что новый выпуск получит рейтинги «B» от агентств Standard&Poor's и Fitch.
Конечный срок погашения выпущенных евробондов - 27 января 2030 года.
Лид-менеджерами выпуска выступили BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International.
Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.