Украина разместила евробонды на 1,25 миллиарда евро

Привлеченные средства направят на финансирование госбюджета.

Украина разместила евробонды, номинированные в евро на сумму в 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что на новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.

"Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & poor's и B рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг новой эмиссии составила более 7 миллиардов евро от более чем 350 инвесторов со всего мира", - отметили в Минфине.

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В ведомстве добавили, что привлеченные средства направят на финансирование госбюджета.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, присутствие Украины на рынке евро является стратегическим. "Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%, собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ознаменовало возвращение нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.