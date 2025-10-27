По словам эксперта, на рынке образуется дефицит топлива, который, впрочем, еще не перерос в топливный кризис.

Уже в ближайшие две недели на украинских АЗС стоимость бензина и дизеля вырастет на 1-2 гривни, сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, к этому приводит рост оптовых цен на топливо, а также постепенное падение гривни. Он добавляет, что розничные цены на маленьких АЗС в Украине уже пошли вверх, но крупные сети пока придерживают рост цифр на стелах благодаря большим запасам топлива и высокой марже.

"Мы ожидаем роста стоимости бензина и дизеля на АЗС на 1-2 гривни. Я точно знаю, что некоторые сети уже подняли цену. Например локальные сети в Николаеве подняли цены на 2 гривни, Marshal на гривну поднялся. Наши мастодонты - ОККО, WOG - не позднее 7-8 ноября начнут повышать цены", - отметил эксперт, добавив, что на рост цен лишь частично влияет спекулятивная составляющая.

Кроме того, он отметил, что рост розничных цен на этом может и не остановиться.

"Лишнего топлива в Европе нет. Мы его контрактуем. У нас будет дефицит на рынке. Но это еще не кризис. Сейчас у нас на 80% потребности в топливе обеспечены", - подытожил Леушкин.

Оптовые цены на взлете

Как свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", за последнюю неделю оптовые цены на дизельное топливо уже выросли почти на 3,5 гривни, и топливо на рынке было в дефиците.

"Стоимость дизельного топлива с 20 по 24 октября выросла на 3,37 грн/л, до 49,29 грн/л, из которых 70%, или 2,37 грн/л, - за последние два дня", - говорится в сообщении.

Как объясняет профильное издание Encorr, этому способствовал рост стоимости нефти и газойля, приостановление импорта топлива из Словакии, российские атаки на дунайские порты и отсутствие ресурса на рынках Литвы и Румынии.

Как следствие, уменьшилось предложение дизельного топлива на Юге и на Западе Украины. В итоге, издание констатирует, что 22-23 октября купить дизель на юге с отгрузкой "день в день" невозможно. Также ограничены предложения и на будущие поставки. При этом трейдеры, опрошенные журналистами, отмечают, что импорт из порта полностью не остановился.

Инциденты на НПЗ в Евросоюзе и дефицит топлива в Украине

20 октября произошел пожар на НПЗ, который принадлежит венгерской компании MOL. По данным СМИ, предприятие может временно прекратить свою работу. Также взрыв произошел на заводе "Лукойл" в Румынии. В то же время представители промышленного подразделения компании отмечают, что взрыв не повлиял на технологические установки или деятельность НПЗ. Накануне в Братиславе загорелся другой НПЗ, который принадлежит компании MOL.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что в Украине наблюдается дефицит топлива, который может перерасти в топливный кризис.

