Ученые нашли жука, поедающего пластик

Новый вид жука, личинки которого способны разлагать полистирол, обнаружили в Центральной Азии.

Южнокорейские ученые обнаружили жука, который может раскладывать полистирол, являющийся одним из самых распространенных пластиков.

Жук, который получил название Plesiophthophthalmus davidis, живет в Центральной Азии, сообщается на сайте American Society For Microbiology.

Способность связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в кишечной флоре насекомого. К такому выводу пришли исследователи из Департамента химической инженерии, давая личинкам жука полистирол.

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Оказалось, что «специфический корм» увеличивал количество бактерий Серратия и достиг в итоге 33% от всего содержимого кишечной флоры личинки. Ученые предполагают, что жук сможет полностью биодеградировать полистирол. Не исключается, что это открытие можно эффективно использовать в борьбе с отходами из пластика.

Как сообщал ранее УНИАН, японские производители разработали пакеты, которые полностью разлагаются в морской воде. Материал, из которого изготавливают пакеты, созданный из растительных ингредиентов, таких как сахарный тростник.

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