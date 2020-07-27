В Японии разработали пакеты, полностью разлагающиеся в морской воде

При этом стоить новые пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых.

Японские производители разработали пакеты, полностью разлагающиеся в морской воде.

Материал, из которого изготавливают пакеты, создан из растительных ингредиентов, таких как сахарный тростник, сообщает телеканал NHK.

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За счет этого пакеты могут разлагаться в морской воде, которая содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Отмечается, что полное разложение пакета происходит за год.

При этом стоить новые пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых, так как для их производства используется передовая технология.

Как сообщал ранее УНИАН, в США запустили дизайнерский конкурс под названием "Beyond the Bag Challenge" цель которого - разработка эко-френдли-альтернативы обычному пластиковому пакету.

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