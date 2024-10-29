Эксперт посоветовал для выпечки использовать смесь яблок нескольких сортов.

Если вы уже знаете, как проверить спелость яблок, то можете интересоваться, тем, есть ли сорт, который лучше всего подходит для использования в выпечке.

Таким сортом является Джонатан, пишет allrecipes.com, ссылаясь на мнения фермеров Роба Шенота и Энджи Экерт. "Яблоки сорта Джонатан обладают нужной степенью терпкости, чтобы дополнить сладость десертов, а их текстура хорошо сохраняется, но прекрасно размягчается в духовке, обеспечивая нежный вкус без потери формы", - полагает Экерт.

По словам эксперта, "это идеальный выбор для выпечки, когда вы хотите, чтобы яблоки сохранили некоторую структуру".

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Экерт считает вторым лучшим сортом для выпечки Голден Делишес. Шенот рекомендует использовать смесь яблок, особенно для пирогов. Оба фермера любят смешивать с "джонатанами" яблоки сорта Голден Делишес.

Экерт добавила, что яблоки Голден Делишес в результате приготовления становится нежным, их текстура становится тающей во рту, и это идеально подходит для тортов, пирогов и других десертов:

"Естественная сладость сорта Голден Делишес также придает выпечке мягкий вкус, позволяя вам использовать меньше сахара в рецептах".

Интересные новости - что уже писали о яблоках

Ранее УНИАН узнал, что есть лучшие сорта яблок для выращивания в садах Украины. В частности, речь идет о сорте Голден Делишес, Гала, Ред Джонапринц, Вильямс Прайд и Питмастон.

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