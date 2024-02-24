Попкорн содержит антиоксиданты.

Попкорн - это кукурузное зерно, которое при нагревании раздувается или "лопается". Цельнозерновой попкорн имеет низкую калорийность и является хорошим источником клетчатки. Однако не весь попкорн одинаковый, пишет health.com.

Отмечается, что в чистом виде попкорн может стать питательной закуской. Другие же виды попкорна могут содержать большое количество натрия, насыщенных жиров и потенциально вредных консервантов.

Попкорн - польза для здоровья

Попкорн относится к цельнозерновым продуктам, которые являются важной частью питательной и сбалансированной диеты. И вот какими полезными свойствами он обладает:

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Хороший источник клетчатки . Основной тип клетчатки в попкорне называется нерастворимой. Она расщепляется в процессе пищеварения, увеличивает объем содержимого, проходящего через пищеварительный тракт, и помогает ускорить его прохождение через организм, что способствует регулярному стулу. Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь контролировать вес, помогая вам чувствовать себя сытым дольше. Также цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки связаны с более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

. Основной тип клетчатки в попкорне называется нерастворимой. Она расщепляется в процессе пищеварения, увеличивает объем содержимого, проходящего через пищеварительный тракт, и помогает ускорить его прохождение через организм, что способствует регулярному стулу. Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь контролировать вес, помогая вам чувствовать себя сытым дольше. Также цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки связаны с более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака. Низкое содержание калорий . Цельнозерновой попкорн может быть низкокалорийной пищей даже в умеренных и больших порциях. Употребление низкокалорийных закусок может помочь снизить общее количество ежедневных калорий, что поможет снизить вес и контролировать его.

. Цельнозерновой попкорн может быть низкокалорийной пищей даже в умеренных и больших порциях. Употребление низкокалорийных закусок может помочь снизить общее количество ежедневных калорий, что поможет снизить вес и контролировать его. Содержит антиоксиданты . Попкорн особенно богат антиоксидантом, называемым феруловой кислотой. Предварительные исследования показали, что феруловая кислота помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижает риск таких состояний, как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), болезнь Альцгеймера и диабет.

Помните, что пищевая ценность и полезные свойства попкорна зависят от того, как приготовлена закуска. Порция попкорна с маслом в кинотеатре содержит больше калорий, насыщенных жиров и натрия, чем попкорн, приготовленный дома с оливковым или растительным маслом.

Также важно знать, что попкорн обычно считается безопасным для употребления в качестве пищевого продукта. Однако он может представлять опасность для людей, у которых высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление или другие формы сердечно-сосудистых заболеваний.

Также попкорн может содержать вредные добавки или же вызвать расстройство пищеварения.

Напомним, ранее кардиологи назвали самый полезный обед при высоком кровяном давлении.

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