Интересно, что мясо любого животного или птицы называется так же, как и само животное, кроме говядины.

Многие из нас покупают мясо на рынке - это может быть свинина, курятина, крольчатина и даже индюшатина. Все эти названия схожи с названием конкретного животного, кроме одного. УНИАН выяснил, почему мясо - говядина, а не коровятина или коровина, например.

Как называется мясо коровы на самом деле - историческая справка

Как известно по очеркам филологов, в старину в церковно-славянском языке было слово "говядо", которое обозначало тушку крупного рогатого скота - быка. Слово "говядина" - производное от него, им описывали мясо, взятое от быка. Все потому что на убой вели в те времена только быков, а от коров брали молоко - забивали их в исключительных случаях.

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По второй версии в древнеславянском языке было слово "говядо", которое переводится как "скот" или "скотина", а "говядина" - мясо этого скота. До наших времен слово не сохранилось, но остался его отголосок. Кстати, в том же контесте проблем с тем, почему телятина так называется, не возникает, ведь здесь всё созвучно - мясо теленка.

Почему говядина "яловичина" на украинском

Согласно некоторым неофициальным данным, наши предки в определенных регионах использовали слово "ялово", которое, как и "говядо", обозначало мясо, взятое от крупного рогатого скота. Отсюда и пошло название мяса в современном украинском языке - "яловичина".

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