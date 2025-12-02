Раньше действительно была такая проблема.

Все наверняка слышали, что нельзя подносить магниты к технике, мол это может сразу же "убить" устройство. У многих это наверняка до сих пор сидит на подкорке мозга, однако же такое "правило" уже больше пережиток прошлого.

Страх перед магнитами сформировался не на пустом месте, раньше бытовая электроника действительно была уязвима. CRT-телевизоры строились на принципе электронно-лучевой трубки, где отклонение луча контролировалось электромагнитами, и внешнее магнитное поле могло вмешаться в процесс и испортить телевизор.

Иногда это удавалось исправить автоматической размагничивающей катушкой, но если поле было слишком сильным или долго держалось рядом, искажения могли стать постоянными.

Похожая история была и с жёсткими дисками - магнитные пластины хранили данные в виде отдельных участков со своим направлением поля, а головка перескакивала между ними, перезаписывая структуру. Чтобы действительно навредить HDD, нужен был мощный магнит, приложенный близко к рабочей зоне. Лёгкие магниты, которыми обычно использовались в быту, были слишком слабыми.

Современные устройства устроены принципиально иначе. Телевизоры давно ушли от CRT к LCD, OLED и QLED, а это полностью другая физика. В них нет ни электронного луча, ни отклоняющих катушек, и магниту просто не на что воздействовать. Изображение формируется жидкокристаллическими матрицами или органическими пикселями, никакой магнитной структуры там нет.

То же касается компьютеров и смартфонов. Большинство систем хранения давно перешли на SSD, где используются ячейки флэш-памяти. Они держат заряд в транзисторе, и никакие бытовые магниты на этот процесс не влияют.

Внутренние компоненты телефонов вроде динамиков используют свои постоянные магниты, но они экранированы и рассчитаны на бытовое окружающее поле. Магнитный чехол, кольцо MagSafe или держатель в машине никак не нарушают работу, производители давно учитывают такие сценарии.

Тем не менее опасность полностью не исчезла. Есть категория сверхмощных неодимовых магнитов, которые обладают огромной силой притяжения - 400-500 фунтов и выше. Такое поле уже способно воздействовать на цепи, портить микросхемы и даже нарушать работу твердотельной памяти. Но это не магнит с холодильника и не держатель для телефона.

Подобные элементы используют в МРТ, промышленных электромагнитах или научных установках, и в обычной жизни человек просто не сталкивается с ними. Чтобы современное устройство пострадало от магнита, нужно огромное поле, которому в быту попросту неоткуда взяться.

