Украинский язык позволяет красиво описать одежду, не прибегая к русизмам.

Наш родной украинский язык такой богатый и разнообразный, что даже носители учат его всю жизнь. Самые частые ошибки в украинском языке - это русизмы. Многие из них касаются одежды. Если вы всё ещё описываете свой гардероб с помощью русизмов - запомните красивые украинские аналоги и обогатите свою речь.

Как будет "клетчатая рубашка" на украинском

Филолог Мария Словолюб назвала красивые украинские варианты слов "клетчатый", "полосатый" и "пёстрый".

По словам филолога, клетчатая рубашка на украинском будет "картата сорочка". Соответственно, "клетчатый" на украинском будет "картатий". Так называют любую вещь, которая имеет узор из четырехугольников. Обратимся к украинской литературе:

На другому тракторі сидить юнак. На ньому картата сорочка й капелюх (Юрий Яновский).

сорочка й капелюх (Юрий Яновский). Ходкевич витяг картату червону хустку і витер спітнілу голову (Зинаида Тулуб).

Вариант "сорочка в клітинку" тоже правильный, хоть и более длинный.

"Полосатый" на украинском

Если вы всё ещё используете слово "полосатый" в украинском языке, то забудьте о нём. Вместо этого говорите "смугастий".

"Пестрый" на украинском

Пестрыми называют разноцветные вещи с различными пятнами и узорами. У этого слова в украинском есть несколько красивых аналогов. Это "барвистий", "пістрявий", "строкатий", "розмаїтий", а также "рябий".

Вот как это звучит в украинской литературе:

Стояло широке ліжко, заслане строкатою ковдрою (Александр Копыленко).

ковдрою (Александр Копыленко). Ця пістрява червоно-синя мазанина надавала світлиці веселенький вигляд (Иван Нечуй-Левицкий).

червоно-синя мазанина надавала світлиці веселенький вигляд (Иван Нечуй-Левицкий). Позаду залишилися широкі херсонські степи, зелені баштани, усіяні рябими, смугастими кавунами (Иван Цюпа).

Запомните эти слова, и они заметно разнообразят ваш лексикон.

Вас также могут заинтересовать новости: