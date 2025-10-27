Психологи утверждают, что постоянное нытьё и уговоры неэффективны.

Большинство из нас убеждены, что придирки и напоминания - эффективная стратегия, чтобы заставить другого человека - партнера или коллегу по работе - изменить своё поведение. Однако, как объяснил психолог Скотт Ветцлер, вместо того, чтобы способствовать переменам, придирки вызывают у людей чувство унижения и не позволяют им вести себя нужным образом. В результате придирки продолжают накапливаться, и обида нарастает.

В то же время, пишет Inc.com, существует гораздо более эффективный способ добиться своего, хотя и довольно "нелогичный". Так, новое исследование Университета Торонто, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, утверждает: когда дело доходит до изменения чужого поведения, благодарность эффективнее нытья и придирок.

Так, в ходе исследования 151 парам предлагалось вести ежедневные дневники своего взаимодействия, посвященные изменениям, к которым стремился один из партнеров. Эти дневники показали, что чем больше партнер чувствовал благодарность за свои усилия, тем выше была вероятность того, что он будет вносить дальнейшие коррективы. Через девять месяцев партнеры, которые чувствовали наибольшую благодарность своих вторых половинок, добились наибольших изменений.

Видео дня

"В совокупности все результаты "предполагают, что если вы попросите партнера изменить что-то в себе или своем поведении, и он скажет, что готов попробовать, благодарность поможет ему развить собственную мотивацию к этим изменениям, что повысит вероятность их осуществления", — пишет исследовательский дайджест Британского психологического общества, подытоживая результаты.

Таким образом, благодарность с большей вероятностью мотивирует людей изменить поведение, чем нытье.

Другие приемы, помогающие изменить поведение

Б. Дж. Фогг, директор Лаборатории технологий убеждения в Стэнфордском университете, предложил поймать "мотивационную волну" другого человека. Когда вы заметите, что другой человек, похоже, стремится к желаемым изменениям, подойдите и предложите ему конкретную поддержку. Например, сходите с ним на экскурсию по спортзалу, когда он проявит интерес.

Ещё одна идея, предложенная психологом Девоном Прайсом, — разобраться, какие барьеры или препятствия могут мешать человеку измениться. Если ваш коллега откладывает задачу из-за страха неудачи, дополнительное обучение или поддержка, вероятно, сработают лучше, чем ругань.

Ранее психологи назвали две вещи, которые любящий человек никогда не сделает, а также 2 вещи, которые никогда не стоит говорить партнеру.

Вас также могут заинтересовать новости: