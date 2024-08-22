Трудно сказать, откуда взялось слово "спекотно", отметила эксперт.

Некоторые люди сомневаются в том, как правильно на украинском будет - "жарко" или "спекотно".

Слово "жарко" является псевдороссиянизмом, оно украинское и есть в старых словарях, написала редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook. "Современный толковый тоже его фиксирует: "жарко" в значении сказуемого слова - о высокой температуре воздуха", - отметила эксперт.

Васильева также сообщила о малоизвестном факте - в старых словарях нет слова "жарко", однако есть "спечно". "Откуда и когда взялось "спекотно", сказать трудно. Но даже в современных словарях подается только прилагательное "спекотний", так же, как и "спекотливий" ("спекотливо" тоже нет). Те, для кого украинский язык родной, почти не говорят "спекотно" - они говорят "жарко", - добавила редактор.

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Эксперт посоветовала не бояться языка и употреблять все три слова - и "жарко", и "спекотно", и "спечно".

Интересные новости о языке - что уже сообщалось

Ранее автор учебников по украинскому языку, известный учитель, заслуженный работник образования Украины, доцент-языковед Александр Авраменко рассказал, как будут "виски" на украинском. Педагог сказал, что правильно говорить "скроні".

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