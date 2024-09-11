Одним из ярких признаков выгорания является раздражительность.

Большинство из нас не хотят, чтобы нас считали ленивыми, и не желают, чтобы за нами закрепилась такая репутация. И все же временами мы начинаем халтурить и прилагать меньше усилий.

Однако наша "лень" не всегда является ленью, отмечает ресурс Your Tango. Иногда то, что можно принять за "лень", на самом деле является выгоранием. Есть 10 признаков того, что вы не ленитесь, а просто выгорели.

1. Вы потеряли интерес к вещам, которые когда-то приносили вам радость.

Видео дня

Когда вы теряете интерес к своим увлечениям, особенно если это касается семьи, друзей или романтических партнеров, это может быть очень неприятно. Однако потеря интереса – это просто часть выгорания, а не лень.

Вы не игнорируете людей и не бросаете хобби просто так; скорее, вы делаете это потому, что постоянно истощены. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что 79 % сотрудников испытывают выгорание, а 26 % сообщили об отсутствии интереса к работе. В отдельном исследовании был сделан вывод: "Причины отказа от хобби были такими, как и следовало ожидать – нехватка времени и потеря интереса были самыми частыми причинами".

Учитывая это, не стоит удивляться, если вы редко переписываетесь с друзьями или не проявляете интереса к своим увлечениям. Скорее всего, вы перезаряжаетесь после сильного выгорания, которое вы пережили в последнее время.

2. Вы уставшие без причины

Чувство усталости без всякой причины – признак выгорания. Согласно исследованиям, существует три аспекта выгорания, один из которых – истощение.

Ваше истощение, скорее всего, вызвано стрессом, в результате чего вы чувствуете себя уставшим независимо от количества сна. Чтобы избежать этого, найдите способ расслабиться перед сном. Можете медитировать, делать глубокие дыхательные упражнения, принимать теплую ванну или душ, а также вести дневник, чтобы расслабить свое тело.

3. Вы испытываете внезапные проблемы со здоровьем

Когда проблемы со здоровьем возникают как бы из ниоткуда, это может насторожить. Может быть, в последнее время у вас болит сердце или вы чувствуете непонятное покалывание в руке.

Однако проблемы со здоровьем не всегда вызваны простой ленью, скорее, это может быть следствием сильного выгорания и стресса.

Согласно собранным исследованиям, выгорание может привести к таким проблемам со здоровьем, как болезни сердца, повышенный уровень холестерина, диабет второго типа, бессонница и депрессивные состояния. Понятно, что из-за стресса выгорание может привести к тревоге, говорит психолог Шерри Бург Картер.

Это может объяснить, почему некоторые люди испытывают покалывание без всякой причины.

4. Вы больше не чувствуете мотивации

Нам необходимо чувствовать вдохновение и мотивацию, чтобы продержаться весь день. Однако у тех, кто испытывает сильное выгорание, не всегда есть такая возможность. Поскольку уровень их энергии на нуле, они не могут даже начать мыслить позитивно, не говоря уже о том, чтобы подбодрить себя.

Это может объяснить, почему, согласно одному исследованию, мотивация является движущей силой для выполнения задач. В исследовании утверждается: "Люди могут поддерживать свою работоспособность при выполнении конкретной задачи до тех пор, пока у них сохраняется мотивация к ее выполнению". Но если у вас нет мотивации, это может стать сложной задачей, которая приведет к истощению.

5. Вы чувствуете себя оторванным от окружающего мира

Одно дело – чувствовать себя плохим другом, поскольку вы не мгновенно отвечаете на сообщения, но совсем другое – отстраниться от окружающих. Вы замечали, что месяцами пропадаете без вести, не зная, что происходит в вашем окружении? На самом деле вы просто выполняете все действия на автопилоте.

Это происходит не потому, что вы ленивы или невнимательны, а потому, что вы настолько вымотаны, что даже присутствие рядом других людей выводит вас из равновесия.

Лицензированный клинический социальный работник Лорен Ливерман объясняет, что симптомы выгорания включают: "Отстранение от семьи или друзей, потому что у вас нет возможности участвовать в значимой деятельности" или "Выполнение привычных действий, не слушая и не обращая внимания [на окружающих]".

6. Вы легко раздражаетесь

Яркий признак выгорания – неспособность контролировать свои эмоции и, как следствие, раздражительность. Как показало одно исследование, "стойкое клиническое выгорание связано с преувеличенной соматической возбудимостью, включая напряжение, раздражительность, нарушение сна и превышающий норму уровень кортизола в крови".

Если вы срываетесь на других, не будьте слишком строги к себе. Это не потому, что вы не можете себя контролировать или слишком ленивы. Иногда это может быть связано с тем, что вы совершенно измотаны и нуждаетесь в тайм-ауте.

7. Вы чувствуете себя перегруженным

Чувство перегруженности – часть выгорания, и независимо от того, чем вы занимаетесь, это чувство неизбежно. Выгорание вызывается стрессом, как правило, на рабочем месте. Поэтому неудивительно, что выгорание может привести к перегруженности.

Переживая перегрузку, люди могут откладывать выполнение своих задач из-за чувства ужаса или безнадежности, которые приходят вместе с ней. Одно из исследований показало, что промедление может быть связано с дискомфортом, что приводит к еще большему стрессу, если мы не будем осторожны.

8. Вам трудно закончить работу вовремя

Если вы испытываете трудности на работе, вас могут назвать ленивым, но это ложное мнение, поскольку лень не всегда бывает преднамеренной. Вместо того чтобы разобраться с основной проблемой, большинство людей, скорее всего, получат нагоняй от своего начальника, который скажет, что им нужно собраться с силами и перестать лениться или уйти.

Это может вызвать нарастающий стресс, который в конечном итоге приведет к еще большему выгоранию и проблемам на работе. Одно из исследований подтвердило негативную связь между токсичной обстановкой на рабочем месте и вовлеченностью сотрудников. Отмечалось, что сотрудники, работающие в токсичной обстановке, передают свои негативные чувства коллегам.

Это может привести к депрессии, издевательствам, тревоге и выгоранию. Это напоминание о необходимости сохранять позитивный настрой на рабочем месте и подходить к сотрудникам, испытывающим трудности, с состраданием, а не с пассивной агрессией.

9. Вы быстро делаете плохие выводы

Выгорание может привести к множеству проблем, некоторые из которых включают в себя негатив. Из-за этого люди, которые перегорели, делают самые худшие выводы.

Но если это похоже на вас, это не ваша вина. Согласно одному исследованию, было установлено, что выгорание сильно влияет на депрессию, а также умеренно влияет на дисфункциональные установки и руминативные реакции. Таким образом, и ваше отношение к работе, и ваш образ мыслей будут негативными, если вы чувствуете себя выгоревшим.

10. Вы пренебрегаете заботой о себе

Когда вы выгораете, у вас не хватает энергии, чтобы сосредоточиться на уходе за собой. Вы настолько заняты и напряжены, что можете пропускать дни в спортзале или время отдыха, чтобы заняться якобы более важными делами. Но это худшее, что вы можете сделать для себя.

Забота о себе частично опосредует влияние стресса на самочувствие. Поэтому найдите время для себя и расслабьтесь. Нанесите маску на лицо или почитайте расслабляющую книгу. От этого зависит ваше психическое здоровье.

Вас также могут заинтересовать новости: