Психическое состояние влияет на восприятие всего, что происходит в жизни, и принятие решений.

На фоне полномасштабной войны у многих украинцев могло усложниться психологические состояние. Каждый может проверить, как он на самом деле себя чувствует и есть ли поводы для тревоги.

В оценке своего состояния можно использовать разные тесты, которые позволят контролировать все в режиме реального времени.

Психологический тест онлайн - результаты

Чтоб пройти тест на психическое состояние, нужно выбрать одно из изображений.

Видео дня

Изображение 1

Выбор из нормального состояния: внутри ощущение ясности. Ваши мысли не скачут, вы спокойно рассматриваете картинки и понимаете, какая вам подходит. Это состояние внутреннего согласия с собой, когда нет борьбы и можно доверять собственным решениям.

Выбор из негативного состояния: ваши мысли спорят между собой. Сегодня вы решаете одно, но уже вскоре - сомневаетесь. Кажется, что внутри несколько голосов и не удается услышать настоящий. Это выматывает и создает впечатление, что вы топчитесь на месте.

Изображение 2

Выбор из нормального состояния: ощущение обновления. Старое уходит и вы освобождаете в своей жизни место для нового. Это ощущается как легкая пустота после завершения очередного этапа, когда не страшно потерять, потому что вы готовы к переменам.

Выбор из негативного состояния: чувство раскола. Снаружи вы держитесь, но внутри все рассыпается. Ваши эмоции противоречат друг другу, и не получается собрать их в одно целое. Это вызывает усталость и потерю уверенности.

Изображение 3

Выбор из нормального состояния: ищите и находите. Вам открываются варианты, которые раньше ускользали. Складывается впечатление, что перед вами открываются двери и теперь все зависит от вас. Это дает энергию и дополнительный интерес.

Выбор из негативного состояния: двери есть, но закрыты. Кажется, что все возможности вокруг не для вас. Внутри нарастает раздражение или бессилие - словно нет ключа, чтоб двигаться дальше.

Изображение 4

Выбор из нормального состояния: чувство сохранности. Вы находитесь внутри границ, которые дают вам безопасность и покой. Вы умеете говорить "нет" и не чувствуете за это вину.

Выбор из негативного состояния: вам тесно. Ощущение, будто стены сжимаются, и нет воздуха. Кажется, что вы - заложник обстоятельств и чужих ожиданий. Хочется вырваться любой ценой.

Изображение 5

Выбор из нормального состояния: ощущение роста, даже если силы ограничены. Вы знаете, в каком направлении двигаться и где вас ждет результат. Это состояние фокусировки, когда меньше рассеянности и больше движения вперед.

Выбор из негативного состояния: чувствуется перекос. В одной части жизни - энергия, тогда как в другой - пустота и застой. Из-за этого появляется ощущение незавершенности, будто вы живете жизнь только наполовину.

Изображение 6

Выбор из нормального состояния: ощущение движения. Хотя конечная цель неясна, вы движетесь вперед и видите прогресс. Вы уверены, что главное идти вперед, а дорога сама откроется.

Выбор из негативного состояния: лестница, которая ведет в никуда. Вы делаете шаг за шагом, а впереди все равно ничего. Это вызывает усталость и желание все бросить, ведь кажется, что результат не наступит.

Вас также могут заинтересовать новости: