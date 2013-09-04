Сирийский нерв мировой политики

Ныне все дороги в глобальной политике ведут в Дамаск. От дальнейшего развития ситуации вокруг Сирии зависит не только судьба всего ближневосточного региона и его будущий политический облик, но и дальнейшая судьба мировой экономики. Трансформация сирийского конфликта в региональный со значительным числом участников вполне способна подорвать безопасность всего евразийского региона и внести существенные коррективы в геополитическую игру, проводимую Вашингтоном, Пекином, Москвой, европейскими и евроазиатскими столицами.

Сирийская проблема не состоит в том, будет ли нанесен удар США и их союзниками по вооруженным силам правительства Башара Асада. Скорее всего, удар будет, не зависимо от количества участников. В союзе с США выступят страны, которые сейчас проводят открытую политику против Асада, и которые попробуют получить свои выгоды от военного участия в конфликте. Израиль сможет частично или полностью ослабить одного из своих наиболее упорных соперников в регионе, заодно потрепав силы «Хезболлах» и обезопасив себя на некоторый период времени. Турция попробует установить негласный контроль над сирийскими курдскими территориями для блокирования процесса автономизации курдов в странах региона. Наверняка Анкара попробует положить глаз и на сирийский средиземноморский шельф, где в последнее время обнаружены крупные запасы углеводородов.

Что получит Франция кроме колониального дежавю в Сирии сказать сложно, но Париж, в любом случае, не сможет определять дальнейшие процессы развития на Ближнем Востоке, не зависимо от исхода военной операции США против Дамаска.

Суть сирийской проблемы скорее состоит в том, что существующий мировой порядок порождает все большее количество новых кризисов, не разрешая старые. В результате глобальная система международных отношений, построенная вокруг ключевой роли ООН и соблюдения норм международного права сейчас уже не работоспособна. В то же время, предложить новую альтернативу постялтинского мира, ведущие глобальные игроки пока не в состоянии.

Похожая ситуация и с мировой экономикой, которая так и не смогла полноценно восстановиться после начала финансово-экономического кризиса в 2007-2008 годах. Практически нулевой рост Европы и незначительный рост в США при падении темпов роста в Китае все быстрее приближают человечество к существенной корректировке мировой экономики, традиционных связей и энергообеспечения.

В энергетическом аспекте новая война в Сирии сможет существенно оказать влияние на повышение нефтегазовых цен только в случае перерастания конфликта в региональный формат с частичной или полной блокировкой Суэцкого канала, основных транспортных и коммуникационных путей через Средиземноморье, Турцию, Кавказ, Каспий. Но настоящим кошмаром для мировой экономики может стать блокировка и Суэцкого канала и Ормузского пролива при непосредственном подключении к конфликту Ирана.

В то же время, действия американского президента Барака Обамы позволяют предположить, что он пытается минимизировать участие США в атаке на Сирию, максимально переложив военное бремя и ответственность на своих союзников. Если бы Белый Дом был настроен изначально атаковать силы Асада, то уже бы американские «тамагавки» были посланы на сирийские цели. Необычный запрос Белого дома на одобрение американской военной операции против Сирии Конгрессом, выигрывает необходимое для администрации Обамы время. За этот период как минимум произойдет саммит «Большой двадцатки» в России, где, безусловно, сирийский вопрос будет ключевым. Кто знает, может президент Обама сможет найти взаимопонимание с президентом Путиным по Сирии вопреки тенденции «охлаждения отношений»? Владимир Путин, например, уже сейчас заявляет о допущении российского участия в военной операции против Сирии в случае предоставления убедительных доказательств применения режимом Асада химического оружия и необходимой санкции операции со стороны ООН. Торг в мировой политике дело привычное, а Обама и Путин имеют богатый опыт различных договоренностей.

Нельзя исключать и другого сценария, предусматривающего использование сирийского конфликта и перевод его в региональный формат усилиями США для существенной коррекции американской финансово-экономической политики. Например, с 8 октября 2013 года США вводят в оборот новые 100-долларовые купюры. Кто даст гарантию, что сирийский повод не будет использован для новой попытки управления ходом развития мировой экономики?

Как бы то ни было, нынешняя международная система политических и финансово-экономических отношений серьезно разбалансирована. Глобальная и региональная безопасность зависит ныне не столько от международных организаций, сколько от региональных блоков и способности государств предоставить достаточный ассиметричный ответ для сдерживания интересов конкурентов. Да и право силы, к сожалению, продолжает оставаться определяющим в отношениях разного формата между государствами.