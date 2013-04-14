Если б Яценюк выходил на Майдан с женой, детьми и без охраны...

В 2002 году, когда украинцы выходили на акцию «Украина без Кучмы» народу было понятно, кто враг, а кто – друг, и зачем вообще уличные протесты. В 2004 году, во время оранжевого Майдана, ситуация была несколько иная, но похожа: выбирали меньшее зло, за свой выбор готовы были бороться и мерзнуть на площадях. Все — от мала до велика.

Но самое главное в тех событиях — политики были с народом. Даже не так... Политики ходили в народ. Не боялись проехаться в метро, выпить с простыми людьми чаю в палатке, выйти на сцену с женой и детьми...

В основном, это были представители парламентской оппозиции. И народу льстило такое поведение депутатов, кандидатов и прочих обитателей зданий на Грушевского, Садовой, Банковой, Липской и Шелковичной. Опять же, «простые» люди на интуитивном уровне понимали, что, если будут бить (а бить вполне могли бы), то лидеры тоже будут биты. Собственно, это понимание как-то сплочало, лозунги, звучащие из динамиков, воспринимались не как пустые фразы, а посещение Майдана всей семьей было чем-то сродни новой семейной традиции, ибо стояли (пусть это и пафосно звучит) за будущее своих детей.

Последним мероприятием а-ля «политики с народом» можно считать суд над Тимошенко. Когда никакой «Беркут» или «Грифон» не пугали сторонников экс-премьера, потому что рядом с ними на улице стояли депутаты. Узнаваемые и не очень, без значков, костюмов и «корочек». Более того, в разношерстной толпе можно было увидеть и их жен. У кого дети постарше — и детей. А не проплаченных «манданарбайтеров» или мелких партийных функционеров.

Сегодня же ситуация в корне изменилась. Кто скажет, сколько времени провел в палатках на Крещатике под Печерским судом «переемник» Тимошенко Арсений Яценюк? А часто ли киевляне видят лидеров оппозиции в общественном транспорте? Тот же Арсений Петрович, в отличие от своих однопартийцев Бригинца и Парубия, а также внефракционного Дония, вряд ли ответит на вопрос, сколько стоит жетон в метро. А Тягныбок, если бы хоть иногда спускался в подземку, уже знал бы, что в метрополитене давно есть wi-fi.

Также абслютно не понятно, почему лидеры (ну, ладно, один лидер) пытаются на собственноручно организованных акциях протеста охранять себя так, будто работают на Банковой. От кого и от чего охраняются? Если это из-за недоверия к людям, которых выводите на улицы, так не стоит ожидать, что в ответ украинцы тоже проникнутся к вам доверием.

От провокаций? От морковки, яйца или снежки? Так охрана — не панацея от подобных «терактов». Вон, у Литвина в президиуме Верховной Рады в свое время даже дежурный зонт был «для защиты». И где сейчас этот Литвин?

Нынешние оппозиционеры на акции «Вставай, Украина!» призывают народ выходить на улицы с детьми и родителями, к противостоянию власти (вплоть до неуплаты за коммунальные услуги), много и красиво говорят о демократических свободах, правах граждан, соблюдению законов... Потом спокойно уходят в кабинеты. А народ остается на улицах противостоять «Беркуту». В такие моменты хочется крикнуть нашим оппозиционерам в спину: «Эй, вы куда?!».

А кто же возьмет на себя ответственность за то, что люди поверили обещаниям (и за качество этих обещаний - отдельно) и вышли? Ответственность за то, что, несмотря на призывы людей не приглашать проплаченных «прапороносцев», таковые массово присутствуют? Ответственность за то, что после «снежной атаки» кого-то (был ты на митинге или не был) таскают по райотделам милиции?..

Украинская оппозиция любит критиковать народ за то, что, дескать, украинцы слишком пассивны и не идут отстаивать свои права и защищать демократию. Но сами-то оппозиционеры – что ж пример не подадут? Пусть на площади выйдут не тусовщики «за деньги», а рядовые члены партий и их семьи (без лишних флагов и «таксы» за простой). Да и сами лидеры могли бы показать своим соратникам пример. Но, может быть в Черновцах рука об руку с Яценюком шли его родные и близкие? Или во Львове Тягныбок пригласил на митинг родственников?

Так почему простые граждане должны делать то, чего не делают сами «лидеры»?

Татьяна Урбанская