Кто на самом деле стоит за кровопролитием в Сирии?

В марте истекает год с начала беспорядков, которые происходят в Арабской республике Сирия. По некоторым подсчетам, количество погибших в результате столкновений превысило 6 тысяч человек. Официальная власть заявляет о 5 тысячах погибших, половина из которых - военные и сотрудники сирийской полиции.

Кроме местных жителей и непосредственных участников конфликта погибают и иностранцы, которые находятся внутри страны, среди них журналисты. На днях мировое сообщество было шокировано трагической гибелью сразу двух сотрудников СМИ. Жертвами стали опытный военный корреспондент британского издания The Sunday Times Мария Колвин и победитель конкурса World Press Photo 28-летний фоторепортер из Франции Реми Ошлек.

За неделю до этого, стало известно о гибели в Сирии Энтони Шадида из американского The New York Times, двукратного победителя одной из самой престижной Пулитцеровской премии в сфере журналистики.

11 января, в результате бомбардировок города Хомс, погиб журналист телеканала “France 2” Гиль Якуэр. В целом, от начала вооруженного противостояния жертвами конфликта стали, как минимум, семь сотрудников иностранных СМИ.

Официальная власть Сирии отвергает любые упреки относительно преследований оппозиции и убийства военными мирного населения. Действующий президент Асад Башар, семья которого руководит страной уже свыше 40 лет, обвиняет в эскалации конфликта международные террористические организации вместе с США и Израилем. “Если конфликт внутри Сирии будет искусственно раздуваться и дальше, региону грозит судьба сразу десяти Афганистанов” – заявил президент в ходе интервью для западной прессы.

Самая затруднительная ситуация в настоящее время наблюдается в крупнейшем городе Алеппо, который был почти полностью уничтожен артиллерией воюющих сторон. А также в городе Хомс, где уже свыше трех месяцев не стихает вооруженное противостояние.

Демонстрируя ужас войны в прямом эфире, западные СМИ обвиняют во всем режим Асада. Мол, на стороне военных Сирии выступили бойцы ливанской “Хезболлы” (радикальная исламская организация, во многих странах считается террористической - авт.), а также спецподразделения из Ирана. Ко всему, в Сирию поступает оружие из России и Китая (страны, которые наложили вето на резолюцию ООН против действующего президента Басада Ашара). На сегодня товарооборот Сирии со странами-союзниками составляет близко $ 2 млрд. в год. К тому же, в сирийском городе Тартус, что на побережье Средиземного моря, расположена последняя военно-морская база, которая осталась России в наследство от СССР.

Со своей стороны, президент Сирии уверяет, что против власти выступают бойцы Аль-Каиды вместе с Талибаном и западными спецслужбами. В свежем интервью посол Сирии в Украине Мохамед Саид Акиль выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны союзников, которые “знают правду о ситуации в стране”. Он отверг любые обвинения относительно привлечения иностранных военных и заверил в стабильности ситуации. “На сегодняшний день, речь не идет о масштабных военных действиях. Вооруженные столкновения наблюдаются лишь в предместье Хомса и Идлиба. В противостоянии принимают участие не более чем 5 % личного состава армии. Уже скоро ситуацию удастся полностью нормализовать” – заверил дипломат. По его словам, сейчас против Сирии развернута масштабная информационная кампания с целью дискредитации власти страны. Такой же сценарий был отработан в Ливии и Египте. На очереди – Иран.

Что касается информационного противостояния, то здесь Дамаск существенно уступает своим оппонентам. С резкой критикой в адресу семьи Башара в унисон выступают такие медиа гиганты как CNN, Aljazeera, BBC и другие мировые издания. В противовес этому, кроме местного сирийского телевидения, семье Асадов служат международное агентство SANA, а также некоторые российские провластные СМИ. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с количеством аудитории и качеством подачи информации по ту сторону информационного фронта.

Фактически среди союзников Сирии в арабском регионе остались лишь Иран и Ливия. Основной целью давления на страну со стороны Запада эксперты считают не столько природные ресурсы (нефти в Сирии хватает лишь для обеспечения потребностей местного населения), а выгодное географическое расположение. Ведь страна всегда выступала основным транзитером иранской нефти в ЕС. Кроме того, Асад Башар никогда не скрывал своей лояльности к одиозному президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. Своей резкой критикой в адрес Израиля и его союзников, угрожая “стереть эту раковую опухоль с лица земли”, иранский лидер настроил против себя почти весь цивилизованный мир, в том числе, страны-члены НАТО. Кроме того, соседние Саудовская Аравия и Катар также являются извечными врагами Ирана. Как показывает история, этим мусульманским странам удается скорее найти общий язык с Израилем, чем вести переговоры со своими соседями и их союзниками.

Дело в том, что жители Ирана по вероисповеданию являются преимущественно шиитами, а власть всеми средствами пропагандирует распространение этого верования в другие арабские страны. Резкими критиками шиитов выступают представители другого исламского течения - сунниты. Об их извечном противостоянии известно во всем мире. Дело в том, что 40% населения Саудовской Аравии также шииты, которых время от времени подстрекают из центра в Иране. Таким образом, Катар вместе с Саудовской Аравией пытаются уничтожить врага на его же территории и предотвратить рост влияния шиитов в своем регионе.

По словам посла Сирии в Украине, недавно правитель Катара публично заявил о своих намерениях выделить $ 100 млрд. на финансирование свержения режима Асада.

Вообще, в противостоянии на Ближнем Востоке и смене действующего режима в Сирии очень много заинтересованных. С другой стороны, ни Россия, ни Иран не отдадут один из своих последних форпостов в арабском мире. Семья Асадов, имея пример судеб бывших правителей Ливии, Египта и Туниса, также будет защищаться до конца. Наверное, переломным пунктом в данном процессе станут выборы в России и США. Именно результаты голосования и связанные с этим последующие процессы и определят сценарий развития событий на Ближнем Востоке.

Николай Воробьев