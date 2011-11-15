Не ждем, а действуем - каждый из нас ответственен за судьбу родной земли

13 ноября на Львовщине торжественно открыт памятник Маркияну Шашкевичу, выдающемуся Украинцу, светочу науки, чье 200-летие со дня рождения отмечаем в эти дни.

Чтя память талантливого поэта, переводчика, большого патриота и гуманиста, человека высокой культуры и гражданского мужества, которому обязаны нашим украинским языком, с особой тревогой обращаемся к его поэтическим строкам, которые уже почти два века будят национальное сознание:

...Руська мати нас любила:

Чому ж мова єй немила?

Чом ся нев встидати маєм?

Чом чужую полюбляєм?..

Почему же и сегодня, на двадцатом году независимости Украины, эти слова Маркияна Шашкевича звучат нам как упрек? Не потому ли, что мы безразлично наблюдаем, как наш язык ассимилируют, вытесняют, лишают нас права на украиноязычное информационное пространство, суживая его использование до унизительной процентности? Какой же болью отозвались бы эти дерзкие попытки в сердце человека, который свою многогранную, но рано оборванную жизнь посвятил идее защите родного языка, письменности и культуры, призывая украинцев к национальному единению на демократических принципах?

Первая проповедь на украинском языке прозвучала в кафедральном соборе Святого Юра 1836 года на праздник Покрова. На такую интеллектуальную отвагу осмелился слушатель Львовского университета Маркиян Шашкевич. Он создал «Руську трійцю», подготовил первый школьный учебник и издал первую на западноукраинских землях книгу на родном языке, первым среди украинских писателей заговорил о соединении восточных и западных земель.

По словам Ивана Франка, «писания Шашкевича оказывали очень большое впечатление и были словно молния среди темной ночи. Он имел отвагу и дар выразить довольно четко, понятно все то, что людям болело, чего они желали и на что надеялись».

Жизнеподвиг Маркияна Шашкевича незабываем. Благодаря его величественной силе духа, мужества и большой любви к своему народу, Галичина поныне остается ячейкой украинства – языкового, культурного, духовного. Как апостол живого слова, будитель галичан, Маркиян Шашкевич верил в свой народ и его будущее.

И как это ни парадоксально, однако сегодня украинский язык в независимой Украине нуждается в нашей действенной поддержке. В цивилизованных странах власть создает условия для общения на родном языке, для его обстоятельного и разностороннего изучения и развития, вместо этого у нас умышленно провоцируют языковое, культурное, а следовательно и политическое противостояние.

С целью так называемого совершенствования конституционной регуляции отношений, в частности и языковых, создана научно-экспертная группа по подготовке Конституционной Ассамблеи, которая будет готовить изменения к Конституции Украины. Не станет ли это заключительным аккордом на пути к введению второго государственного языка?

Станет, если мы в ожидании лидера нации, мессии, который якобы один должен вывести нас на битый шлях украинскости, равнодушно будем наблюдать за действиями врагов всего украинского и чужих «грубых неевропейцев», которые с иезуитской ловкостью и дикарским рвением разрушают все украинское, и якобы своих «интеллектуалов-европейцев», которые пытаются примирить огонь с водой.

Не ждем, а действуем! Помним, что каждый из нас ответствен за судьбу родной земли и должен чувствовать глубокое уважение и преданность украинскому Слову, которое бережет нашу нацию.

Низко склоним голову перед величием Маркияна Шашкевича, его безоговорочной жертвенностью и во имя будущего украинского народа ежедневно и ежеминутно выступим на защиту украинского языка, культуры, нашей славной истории, украинских традиций и нашей веры.

Иван Вакарчук, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко