Украину ждет десоветизация управленцев, разгон милиции, суда – народное терпение лопнуло?

Кануны

Да, программой оппозиции, способной увлечь миллионы, уже не может быть что-то привычно политическое, пусть трижды демократическое…

На повестке дня даже не социальная справедливость в благодушно-сытом понимании, а новый передел по-нашенски, хотя первыми это суровое слово произнесли на Западе. И произнесли его не политики или публицисты, а исследователи. Не все из них, видимо, слышали о «Чёрном переделе», иначе могли бы поискать другое слово.

Западное чувство должного, оказывается, просто не способно допустить, что такой объём украденного может навсегда остаться в собственности воров и их наследников. Западный же здравый смысл (после длительных наблюдений!) постановил, что без передела не может начаться выздоровление таких обществ, как в России и Украине. Иначе они никогда не превратятся из мафиозных в обычные.

Возможно, повлияла Грузия. Там могут запросто конфисковать любую собственность сомнительного происхождения, и капитализм от этого не делается социализмом, а только здоровеет. Грузия — страна православная. Она была важной частью империи. Население Грузии не меньше трачено российской историей, чем Украины. Там тоже велись разговоры, что оно не дозрело до свободы. И вот оказалось, что это не совсем так. Воодушевит ли это реформаторов в других странах бывшего СССР, неизвестно. Пока что грузинский урок осмысливается Западом.

К мысли о раскулачивании не вполне готовы ни российские, ни даже украинские демократы, некогда победившие под лозунгом «Бандитам — тюрьмы!» Им (не бандитам, а демократам) предстоит сделать усилие, чтобы успокоиться. Целью советского раскулачивания была ликвидация предпринимателей как класса. Здесь же прямо противоположная цель: создание класса цивилизованных предпринимателей. Не ликвидация класса, а, по крайней мере, чистка, оздоровление класса, обеспечение притока свежей крови в этот организм.

Программу, способы и механизмы не придётся выдумывать. Всё уже выдумано, всё испытано. Одни состояния будут конфискованы, другие — обложены разной тяжести налогами, третьи — выставлены на аукционы с возмещением какой-то части собственникам. Для начала должно быть уяснено, что происходит в стране. А происходит то, что лопается народное терпение. Неравенство зашкаливает. Лучше всех это понимают самые богатые. Они стремятся если не приумножить, то хотя бы удержать то, что имеют: богатство и власть, что одно и то же. Они уже сознают, что надо делиться (по гениальному выражению ельцинского министра финансов Лифшица), но, как обычно, медлят. Ведь делиться — это не только вернуть награбленное. Ещё важнее — позволить людям честно зарабатывать. Беспощадная чистка всего управленческого аппарата, десоветизация его, разгон милиции, прокуратуры, суда. Всё — с чистого листа. Учреждение двойного и тройного контроля...

Из истории известно, что к таким реформам верхушку может подтолкнуть страх. Но он часто приходит, когда для неё уже поздно — когда за дело берутся другие силы, низы с их вождями. Когда от популизма, от общего — бютовского или какого бы то ни было — антиолигархического трёпа переходят к предложению убийственно конкретных мер: первое, второе, третье...

Переломный момент наступает, когда общество может существенно выиграть от передела, замечают профессора Асемоглу и Робинсон. Если что и может объединить Украину, так этот момент. Воротила, чиновник, мент, судья – они одинаково грабят и галичанина, и донецкого, одинаково унижают. «Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде»... «Презренье созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж». Языки разные, а мысль одна, и нет мысли, более понятной всем.

Анатолий Стреляный, «Комментарии»